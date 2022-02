Erste Erfolge von "Barrierefrei besser ankommen!"

Über 2.600 Parkplätze für Menschen mit besonderen Anforderungen hat der ACE Auto Club Europa in ganz Deutschland überprüft. Das Fazit war ernüchternd: 36 Prozent der untersuchten Parkplätze waren nicht barrierefrei. Inzwischen haben zahlreiche Parkhausbetreiber auf die Ergebnisse und Verbesserungsvorschläge der Clubinitiative "Barrierefrei besser ankommen!" des ACE reagiert.



Die Parkgaragengesellschaft Baden-Baden mbH reagierte prompt auf den Parkhauscheck in der Kongresshaus-Garage: Zwei vorhandene Parkflächen mit Ladesäule, die beim ACE-Test als nicht barrierefrei deklariert worden waren, baute der Betreiber umgehend um. So wurden nicht nur die Ladesäulen in der Höhe abgesenkt, auch die Parkflächen wurden verbreitert. Seit September 2021 können mobilitätseingeschränkte Menschen die Ladesäulen im Parkhaus barrierefrei nutzen. Außerdem wurde je ein Kassenautomat zur besseren Erreichbarkeit sowohl in der Kongresshaus-Garage als auch in der Festspielhaus-Garage und der Vincenti-Garage tiefer gesetzt.



Den Parkhausbetreibern der Park One Tiefgarage Immermannhof am Düsseldorfer Hauptbahnhof war bereits zum Zeitpunkt des ACE-Tests bewusst, dass sie beim Thema Barrierefreiheit Nachholbedarf haben. Umso offener standen sie den Verbesserungsvorschlägen des ACE gegenüber. Der ACE unterstützte aktiv bei Fragen zur Beschaffung von Ladesäulen und Parkautomaten und gab Impulse, wie entsprechende Parkflächen am besten verteilt und beschildert werden sollten. Die Bauarbeiten für mehr Barrierefreiheit im Parkhaus laufen bereits und sollen Ende des Jahres abgeschlossen sein.



Manchmal können auch kleine Veränderungen viel bewirken, wie etwa im bayerischen Rosenheim. Neben der Größe von Parkflächen und der Beleuchtung im Parkhaus wurde unter anderem die Beschilderung in drei verschiedenen Parkhäusern bewertet. Nur fünf Wochen nach der Beurteilung durch den ACE wurde in den Parkhäusern Zentrum (P1), Mitte (P4) und Altstadt Ost (P7) nachgebessert und fehlende, für die Orientierung wichtige Boden-Markierungen angebracht.



Auch in Zukunft wird sich der ACE gemeinsam mit weiteren Akteuren wie der Aktion Mensch, der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und Wheelmap für barrierefreie Mobilität engagieren - in den Regionen vor Ort sowie auf politischer Ebene. So wird sich der ACE aktiv an der Kampagne #1Barriereweniger der Aktion Mensch beteiligen, um mit Fördergeldern und der Unterstützung gemeinnütziger Organisationen Barrieren zu beseitigen. Denn uneingeschränkte Mobilität und Teilhabe müssen für alle möglich sein.

