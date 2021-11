Erste Eindrücke vom neuen Kia Niro

Seit 2016 ist der Kia Niro auf dem Markt. Neben der batterieelektrischen Variante gibt es den koreanischen Crossover-SUV auch als Hybrid und Plug-in-Hybrid. Nach der Modellpflege 2020 steht die zweite Generation in den Startlöchern. Jetzt hat Kia erste Teaserbilder vom neuen Kia Niro veröffentlicht.



Seine Premiere feiert der SUV-Crossover am 25. November 2021 auf der Seoul Mobility Show. Im äußeren Auftreten greift der neue Niro mit der klar gestalteten zweifarbigen Karosserie markante Elemente der 2019 auf der New York Auto Show vorgestellten Studie Kia Habaniro auf. Das Cockpit dominiert ein asymmetrisches Armaturenbrett mit horizontalen und diagonalen Formen.

