Eriba Touring: Frischzellen zum Jubiläum

Das ist rekordverdächtig: Seit 1957 prägt die Marke Eriba mit ihren Caravans die Reisewelt mit. Der Kult-Caravan Touring wird als einziges Modell der Marke seit 65 Jahren durchgängig produziert, er ist die erfolgreichste Baureihe des Unternehmens.



Und das soll so bleiben. Deshalb sorgt Eriba mit zwei neuen Ausstattungslinien und bis ins Letzte durchdachten Details im Interieur zum aktuellen Modelljahr für frischen Wind. "Mit dem neuen Eriba Touring bringen wir ein Produkt auf den Markt, das den aktuellen Zeitgeist und den der nächsten Jahre trifft", ist Eriba-Markenleiter Matthias Binder überzeugt.



Dank seiner kompakten Fahrzeugmaße, der niedrigen Gesamthöhe von 2,26 Meter und des geringen Gesamtgewichts empfiehlt sich der Touring laut Hersteller als wendiger Reisebegleiter, der auch für kleinere Zugfahrzeuge, Hybrid- sowie E-Autos geeignet ist.



Neue Anbauteile wie etwa der Radlauf, die Heckleuchten oder die Kennzeichenträger unterstreichen den Retro-Look des Fahrzeugs. Eine verlängerte Zugdeichsel in Alu-Verkleidung erhöht Fahrstabilität und -komfort und erleichtert Montage und Nutzung des Fahrradträgers.



Für ein angenehmes Raumklima und eine komfortable Stehhöhe von 1,95 Meter sorgt das bewährte Hubdach mit Zeltstoff-Fenstern. Dazu gibt es drei unterschiedliche Außenfarben, sieben verschiedenene Grundrisse plus die Wahl zwischen der eher klassischen Ausstattungslinie "Legend" in dunkleren Tönen und einer ausgefalleneren "Urban"-Linie in hellen Farben.



Innendrin bietet die ab 23.490 Euro angebotene neue Generation des Touring einen 81-Liter-Absorberkühlschrank mit 15 Prozent mehr Fassungsvermögen sowie umlaufende Dachstauschränke. Je nach Grundriss steht ein Quer- oder Längsbett im Heck oder ein Etagenbett im Bug zur Verfügung. Alternativ kann auch die Gegensitzgruppe zu einer Schlafmöglichkeit umfunktioniert werden.

