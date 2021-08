EQS: Die Elektro-S-Klasse ist am Start

Der EQS von Mercedes-Benz ist die S-Klasse unter den Elektroautos. Der Luxus-Stromer ist nun bestellbar, die Preise stehen fest. Bei 106.374 Euro startet die Liste für den EQS 450+ mit Hinterradantrieb. Der Allradler EQS 580 4Matic kostet ab 135.529 Euro.



Als erstes Modell steht der EQS auf der modularen Architektur für Elektrofahrzeuge der Luxus- und Oberklasse. Mit dem EQS will der Hersteller Technologie, Design, Funktionalität und Konnektivität in völlig neuer Weise miteinander verbinden. Als erster Mercedes-Benz bietet der EQS außerdem die Möglichkeit, komplett neue Fahrzeugfunktionen per Over-the-Air-Updates (OTA) in vielen Bereichen zu aktivieren.



Das Angebot an OTA-Funktionen will Mercedes sukzessive erweitern. So lässt sich nach dem Kauf und der ursprünglichen Neuwagen-Konfiguration manche Ausstattung entsprechend den persönlichen Wünschen anpassen. Dazu gehört auch die Freischaltung der Hinterachslenkung mit Zehn-Grad-Lenkwinkel. Serienmäßig trägt zum handlichen und dynamischen Eindruck des EQS die Hinterachslenkung mit einem Lenkwinkel von bis zu 4,5 Grad bei. Alternativ kann zum Aufpreis von 1.547 Euro die Hinterachslenkung mit dem Einschlag von bis zu zehn Grad bestellt werden. Dadurch ist ein Wendekreis des über fünf Meter langen EQS von lediglich 10,9 Metern möglich, so der Hersteller.



Neben einem klassischen Kauf einzelner Funktionen können Kunden auch Abonnements abschließen. Auch zeitlich befristete Aktivierungen und kostenlose Testphasen sind geplant. Nach dem Erwerb im "Mercedes me Store" wird die neue OTA-Funktion im Hintergrund frei geschaltet. Im Zentral-Display erscheint ein entsprechender Hinweis. Das im Fahrzeug verbaute Kommunikationsmodul überträgt die Daten per Mobilfunk.



Die Mercedes-Benz Bank bietet Privat- und Gewerbekunden Finanzierungs- und Leasingkonditionen für den EQS, darunter auch ein Abonnement-Modell. Zwei Fahrzeugversicherungen inklusive Elektro-Schutz können online abgeschlossen werden. Spezielle Leistungen wie eine Allgefahrenabdeckung für den Akku oder die Mitversicherung des Ladekabels sind ebenfalls integriert. Außerdem befindet sich die Telematikversicherung "InScore2" im Portfolio. Durch das eigene Fahrverhalten sollen sich damit bis zu 30 Prozent der Prämie einsparen lassen.

