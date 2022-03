EQE: Business-Stromer startet durch

Sie sind sofort bestellbar und ab Ende April bei den Händlern: Mercedes drückt beim EQE ordentlich aufs Tempo. Zum Start bieten die Schwaben die Versionen EQE 350+ und den Mercedes-AMG EQE 43 4Matic an. Preislich geht es bei 70.626,50 beziehungsweise 103.827,50 Euro los.



"Die sportliche Business-Limousine EQE bietet alle wesentlichen Funktionen des EQS in etwas kompakterem Format", heißt es aus Stuttgart und Affalterbach zur Einordnung des Neuzugangs in die EQ-Modellpalette. Zu den wichtigsten Sonderausstattungen des 215 kW starken EQE zählen demnach die Hinterachslenkung - sie gehört bei der 350 kW starken AMG-Variante zum Serienumfang - sowie die Scheinwerfer-Technologie Digital Light. Die Reichweite beim 350er gibt Mercedes mit bis zu 625, beim AMG mit bis zu 533 Kilometern an. Und der Normverbrauch laut WLTP mit 15,9 bis 18,7 kWh/100 km und 19,7 bis 23,2 kWh/100 km.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1