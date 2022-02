Enyaq bald als Coupé

Mlada Boleslaw. Skoda stellt seinem elektrischen SUV Enyaq ein Coupé zur Seite. Wie die tschechische VW-Tochter mitteilt, soll es noch in diesem Frühjahr in den Handel kommen. Preise nannte das Unternehmen noch nicht, deutete aber gegenüber dem herkömmlichen Enyaq einen Aufschlag von rund 4000 Euro an. Rund die Hälfte davon werde allerdings durch die etwa um ein Panoramadach erweiterte Serienausstattung kompensiert.

Die Karosserievarianten unterscheiden sich nach hinten deutlich, weil die Dachlinie beim Coupé stark abfällt und über dem Heck ausläuft. Während sich die Kopffreiheit für die Hinterbänkler dadurch kaum ändere, schrumpfe der Kofferraum um 15 auf 570 Liter. Im Gegenzug sinke der Luftwiderstand, wodurch die Reichweite steige. Den Unterschied beziffert Skoda hier mit bestenfalls 35 Kilometern zugunsten des Coupés.

Das gibt es vom Start weg für rund 57 000 Euro auch als Enyag RS mit einer stärkeren Motorisierung (200 kW, 300 PS), die beim Steilheck erst im Herbst angeboten wird. Die Höchstgeschwindigkeit wird von 160 auf 180 km/h angehoben. Alternativ wird es den Wagen laut Skoda aber auch mit einem Motor und 132 kW/180 PS oder 150 kW/204 PS sowie mit zwei Motoren und einer Gesamtleistung von 195 kW/265 PS geben. Je nach Akku soll die Reichweite bis zu 545 Kilometer betragen. tmn

