Engagement für nachhaltigen Rohstoffabbau

Der Sportwagenhersteller Porsche und Reifengigant Michelin kooperieren für den Umweltschutz. Beide Unternehmen engagieren sich für den nachhaltigen Abbau von Naturkautschuk.



Mit dem Projekt "Cascade" (Committed Actions for Smallholders Capacity Development) setzen sich der Sportwagenhersteller und der Reifenproduzent für Transparenz und bessere Arbeitsbedingungen bei der Rohstoffgewinnung ein. Mit der Initiative wollen die langjährigen Partner Porsche und Michelin Kleinbauern in Sumatra (Indonesien) beim Kautschukabbau unterstützen. Bildungsangebote und Schulungen zu Anbaupraktiken, Biodiversität und Arbeitssicherheit zielen darauf ab, die Lebensumstände und wirtschaftliche Situation der Kleinbauern langfristig zu verbessern.



"Für Porsche beginnt Verantwortung weit vor den eigenen Werkstoren. Wir denken Nachhaltigkeit gesamtheitlich. Unsere Lieferkette und die Rohstoffgewinnung sind dabei wichtige Faktoren", sagt Barbara Frenkel, Vorstand für Beschaffung der Porsche AG. "Wir übernehmen Verantwortung für unseren Einfluss auf die Kautschuk-Abbauregionen in Indonesien. Durch konkrete Projekte vor Ort möchten wir die Lage der Menschen verbessern. Das Herzstück einer nachhaltigen Lieferkette für Naturkautschuk sind die Kleinbauern. Deshalb unterstützen wir sie dabei, einen angemessenen Lebensunterhalt zu erreichen und gleichzeitig gute Umwelt- und Sozialstandards zu praktizieren."



Indonesien ist einer der weltweit wichtigsten Kautschuk-Produzenten. Im Rahmen von Analysen - unter anderem mit einer speziell dafür entwickelten App - und Gesprächen vor Ort haben Porsche und Michelin mögliche Risiken für die Nachhaltigkeit der Lieferkette beim Kautschukabbau identifiziert. Der Rohstoff kommt in zahlreichen Industrieprodukten zur Anwendung. Auch Porsche trägt als Automobilhersteller durch den Einsatz von Gummi in Reifen sowie zahlreichen Fahrzeugteilen zum weltweiten Kautschukverbrauch bei.



"Cascade ist ein Beispiel für das Engagement von Michelin für eine nachhaltige Kautschuk-Lieferkette, welche die Umwelt schützt und den Lebensunterhalt der Menschen verbessert. Wir sind froh, mit Porsche in diesem ehrgeizigen Projekt zusammenzuarbeiten. Seit fast 20 Jahren verbindet uns eine enge Partnerschaft im Reifengeschäft, die wir nun auch auf den Bereich der Nachhaltigkeit ausweiten", sagt Helene Paul, Senior Vice President und Chief Procurement Officer bei Michelin.



Im Rahmen der Initiative werden über 1.000 Kleinbauern durch lokale Partner geschult, um die Abbaumethoden umweltschonender und effizienter zu gestalten. Porsche und Michelin investieren rund eine Million Euro in das zunächst bis 2024 laufende Projekt, so die Unternehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1