Ende der Sommerferien: Tipps für einen sicheren Schulweg

Wenn in diesen Wochen in Deutschland nach und nach die Sommerferien enden, treten Millionen Schüler wieder täglich den Schulweg an. Viele davon zum ersten Mal. Tipps, wie Kinder sicher zur Schule kommen und gleichzeitig ihre Verkehrskompetenz üben, gibt der Automobilclub ACE.



Der kürzeste Schulweg ist nicht unbedingt der sicherste, warnt der ACE. Eltern sollten vor Schulstart gemeinsam mit ihren Kindern Gefahren wie mehrspurige Straßen, unübersichtliche Kreuzungen oder Ein- und Ausfahrten zu Grundstücken auf möglichen Routen identifizieren und dann gemeinsam einen sicheren, kindgerechten Schulweg festlegen. Auf diesem sollten Kinder die Fahrbahn selten überqueren müssen und falls doch, sollten möglichst Ampeln oder Zebrastreifen vorhanden oder Schülerlotsen zugegen sein. Fußgängerübergänge mit Mittelinsel erleichtern ebenfalls den Schulweg: Hier müssen die Kinder jeweils nur auf eine Fahrtrichtung im Blick behalten. Da Gefahrenstellen selten gänzlich zu vermeiden sind, gilt es, das richtige Verhalten an der jeweiligen Gefahrenstelle zu erläutern und einzuüben.



Wichtig ist es gerade für Schulanfänger, den Schulweg vor der Einschulung mehrmals gemeinsam mit den Eltern abzulaufen - und zwar unter realen Bedingungen. ACE-Hinweis: Sowohl am Wochenende, als auch in den Ferien ist das Verkehrsaufkommen nicht mit dem an einem normalen Werktag zu vergleichen. Deshalb empfiehlt es sich, Übungsgänge unter der Woche zur selben Zeit einzuplanen, in der der Schulweg später zurückgelegt werden muss. Daneben sollte, wann immer sich die Gelegenheit ergibt, die praktische Anwendung der Verkehrsregeln im Alltag geübt werden.



"Alle Verkehrsteilnehmer können und müssen aktiv dazu beitragen, den Schulweg für Kinder sicher zu machen", appelliert der ACE. Besondere Rücksichtnahme sei in der näheren Umgebung von Schulen gefordert und insbesondere an Schulbus-Haltestellen.



Für Autofahrer gilt: Ein fahrender Schul- oder Linienbus mit eingeschaltetem Warnblinklicht darf niemals überholt werden. Ein an der Haltestelle stehender Bus mit eingeschaltetem Warnblinklicht kann hingegen - mit Schrittgeschwindigkeit und ausreichend großem Seitenabstand - überholt werden. Die Fahrgäste, ob groß oder klein, dürfen dabei nicht behindert oder gefährdet werden.



Gerade Autofahrende sollten immer damit rechnen, dass Kinder vom Schulbus verdeckt werden können oder aussteigende Kinder abgelenkt sind. Auch tobende Kinder am Straßenrand sind keine Seltenheit. Erhöhte Aufmerksamkeit ist das A & O, um in unerwarteten Situationen rechtzeitig zu reagieren. ACE-Hinweis: Kinder können die Geschwindigkeit von herannahenden Fahrzeugen noch nicht richtig einschätzen. Deshalb in Gegenwart von Kindern nahe der Fahrbahn immer das Tempo drosseln und jederzeit bremsbereit sein.



Gefahren im Straßenverkehr veranlassen viele Eltern ebenso wie morgendliche Hektik dazu, ihre Kinder mit dem Auto zur Schule zu fahren. Aus Sicht des ACE, der den täglichen Hol- und Bringverkehr vor Schulen im Rahmen seiner bundesweiten Clubinitiative zur Verkehrssicherheit, "Goodbye Elterntaxi", ausführlich ins Visier genommen hat, ist das ein fataler Fehler: Sogenannte Elterntaxis sorgen allmorgendlich für Stau und erhöhte Unfallgefahr vor den Schulen. Gleichzeitig bleiben dadurch die zu erlernende Verkehrskompetenz und gesunde Bewegung für die Kinder auf der Strecke. Je früher Verkehrssituationen geübt und bewältigt werden, desto sicherer bewegen sich Kinder im Straßenverkehr.

