EnBW: Mit Rosberg für E-Mobilität begeistern

EnBW hat sich einen Ex-Weltmeister geangelt: Nico Rosberg wird Markenbotschafter des Unternehmens. Das Ziel: So viele Menschen wie möglich für nachhaltige Mobilität begeistern. Die beiden Partner wollen im Rahmen der Zusammenarbeit zeigen, dass E-Mobilität schon heute ebenso attraktiv wie alltagstauglich ist und dadurch künftig die bevorzugte Mobilitätsalternative sein wird.



Rosberg engagiert sich seit dem Ende seiner Karriere als Formel-1-Fahrer als Unternehmer und Investor in den Bereichen Nachhaltigkeit, Green Technology und E-Mobilität.



Ein Blick auf die Statistik zeigt: Wer einmal auf ein Elektroauto umgestiegen ist, kehrt in der Regel nicht zum Verbrenner zurück. Denn ein elektrischer Antrieb ist laut EnBW umweltfreundlich, lässt sich auch ohne heimische Lademöglichkeit leicht in den Alltag integrieren und steht zugleich für ein völlig neues Fahrgefühl. Das soll die bundesweite Kampagne mit Rosberg zeigen.



Herzstück der Kampagne sind energiegetriebene, abwechslungsreiche Bewegtbilder, die bundesweit speziell im TV, digital und in Social-Media-Kanälen noch bis Ende Oktober zum Einsatz kommen. Sie sollen breites Interesse und Begeisterung dafür wecken, dass Deutschlands elektrische Mobilität mit der EnBW noch mehr Fahrt aufnimmt - überall und alltagstauglich, ob unterwegs, in der Stadt oder Zuhause.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1