  Elmoto Loop: Elektrischer Stadtflitzer

Zweiradspaß ohne Strampeln und lästigen Lärm: Das Elmoto Loop aus dem Hause von E-Schwalbe-Hersteller Govecs ist maximal 45 km/h schnell und legt etwa beim Ampelstart dank seines 2,0 kW/2,7 PS starken Radnabenmotors ordentlich los. Das niedrige Gewicht von 59 Kilo sorgt bei dem pfiffigen Stadtflitzer für Wendigkeit und Agilität.



Der Akku des E-Mopeds ist herausnehmbar, er lässt sich an jeder Haushaltssteckdose in rund vier Stunden komplett aufladen. "80 Prozent sind bereits nach zwei Stunden erreicht", verspricht der Hersteller. Die realistische Reichweite beträgt demnach "bis zu 70 Kilometer".



Der E-Flitzer zählt zur Fahrzeugklasse L1e und darf mit dem Führerschein AM ab einem Alter von 16 Jahren gefahren werden. Spritztouren sind sogar zu zweit möglich: Im Elmoto-Konfigurator können zusätzliche Fußrasten für einen Beifahrer gewählt werden. Das E-Moped ist ab 3.990 Euro zu haben. Deshalb sieht Govecs das Elmoto Loop "auch preislich als echte Alternative zum S-Pedelec".