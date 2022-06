Elektro-Vespa rollt an

Auf das charakteristische Summen müssen Fahrer der Elektro-Vespa verzichten. Im Juli 2022 stromert die "Vespa Elettrica" zu den Händlern. Ganz in Rot lackiert präsentiert sich die "Elettrica", die in Kooperation zwischen der Piaggio Group und der von Bono und Bobby Shriver gegründeten gemeinnützigen Organisation "(RED)" entstand. Der italienische E-Motorroller kostet in der 45-km/h-Version 6.999 Euro, in der 70-km/h-Version 7.199 Euro.



Jeder Kauf einer Vespa "Elettrica (RED)" ist automatisch mit einer Spende zugunsten des Global Fund verbunden. Der Global Fund ist einer der größten Förderer in der weltweiten Gesundheitsvorsorge, der mit Hilfe von "(RED)" den Kampf gegen Pandemien vorantreibt.

