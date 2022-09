Elektro-Transformation bei Mercedes-Benz Vans

Den Führungsanspruch bei Elektromobilität hat Mercedes-Benz fest verankert und will sich bis Mitte des Jahrzehnts von fossilen Kraftstoffen verabschieden. Das Unternehmen elektrifiziert bereits heute konsequent alle Baureihen und bietet schon jetzt alle Modelle im mittelgroßen und großen Van-Segment mit Elektroantrieb an. Mit den demnächst verfügbaren elektrischen Varianten der kleinen Vans ist das gesamte aktuelle Van-Produktportfolio elektrisch erhältlich.



Dafür entwickelt Mercedes-Benz Vans eine grundlegend neue, modulare und vollelektrische Van-Architektur. Sie trägt den Namen VAN.EA. Das Unternehmen plant entsprechende Investitionen in die Entwicklung dieser Plattform für rein-elektrische mittelgroße und große Vans sowie in die Produktionsstandorte.



Mathias Geisen, Leiter Mercedes-Benz Vans. "Wir wollen als einziger Van Hersteller weiterhin große Vans auch am Standort Deutschland produzieren - trotz steigender Kosten durch die Transformation zur E-Mobilität. Dafür richten wir unser europäisches Produktionsnetzwerk für Transporter neu aus, sichern die langfristige Perspektive der bestehenden Werke und ergänzen ein neues Werk an einem bestehenden Mercedes-Benz Standort in Mittel-/Osteuropa. So ermöglichen wir die erfolgreiche Transformation von Mercedes-Benz Vans ins Elektro-Zeitalter und sichern langfristig unser Wachstumspotenzial."



Gespräche zu den Plänen in Deutschland zwischen Unternehmensleitung und Arbeitnehmervertretern sollen zeitnah aufgenommen werden. Die Umsetzung der jeweiligen Vorhaben wird lokal erfolgen und ist vorbehaltlich der Zustimmung aller für diesen Schritt relevanten Gremien nach erfolgreichem Verhandlungsabschluss.



Das Mercedes-Benz Werk Düsseldorf ist das größte Produktionswerk von Mercedes Benz Vans und baut bereits heute die aktuelle Generation des Sprinter und eSprinter (geschlossenes Baumuster/Kastenwagen). Bald wird hier die nächste Generation des eSprinter vom Band laufen. Zukünftig sollen dort die offenen Baumuster (Plattform für Aufbauhersteller oder Pritschenwagen) des großen Vans auf VAN.EA-Basis gebaut werden. Für die notwendigen Maßnahmen am Standort sind Investitionen in Höhe von rund 400 Millionen Euro geplant.

