Elektro-Skoda Enyaq iV 80x mit Allrad am Start

Das Elektro-SUV Enyaq iV der Marke Skoda gibt es auch mit Vierradantrieb. Enyaq iV 80x heißt der Allradler. Zwei Elektromotoren leisten gemeinsam 195 kW/265 PS. Der starke Stromer kann ab sofort bestellt werden. Die Preisliste startet bei 47.000 Euro. In Kombination mit Innovationsprämie und Herstellerbonus gibt es das Fahrzeug ab 37.430 Euro.



Der x80 hat motorentechnisch allerhand zu bieten: Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt in 6,9 Sekunden. Bei 160 km/h ist die elektronisch abgeriegelte Höchstgeschwindigkeit erreicht. Die Batterie mit 82 kWh (netto 77 kWh) ermöglicht eine maximale Reichweite von bis zu 496 Kilometern laut WLTP-Zyklus.



Serienmäßig rüstet die tschechische VW-Tochter den Enyaq iV 80x mit LED-Hauptscheinwerfern, LED-Rückleuchten, 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Fahrprofilauswahl und beheizbarem Lenkrad aus. Die Zwei-Zonen-Klimaanlage Climatronic, Parksensoren vorn und hinten sowie eine Rückfahrkamera zählen ebenso zum Lieferumfang. Zudem besitzt das Auto unter anderem eine Fußgänger- und Radfahrererkennung sowie City-Notbremsfunktion, Verkehrszeichenerkennung, Spurhalteassistent und Geschwindigkeitsregelanlage.



Das Modell gibt es auch in der Sportline-Variante: Markante schwarze Details an Stoßfängern, Kühlergrill, Dachreling, Fensterleisten und Außenspiegeln erzeugen den charakterstarken Auftritt. Das Sportfahrwerk und der tiefe Fahrzeugschwerpunkt sorgen für besonders agile Fahreigenschaften. Zum Interieur gehören Sportsitze vorne mit integrierten Kopfstützen mit schwarzem Bezug aus Leder-Stoff-Microfaser-Gewebe und grauen Ziernähten, Edelstahlpedalerie und Dekorelemente in Carbondesign. Die Preisliste für die Sport-Version startet bei 50.650 Euro.

AdUnit urban-intext1