Elektrischer Rolls-Royce auf Eis

Eisige Kälte bildet die Nagelprobe für Automobile. Für E-Fahrzeuge gilt das erst recht. Jetzt unternehmen die Ingenieure der britischen Luxusmarke Rolls-Royce Testfahrten mit dem Elektro-Modell Spectre. Die Temperaturen in der von der Marke genutzten Anlage in Arjeplog, nur 55 Kilometer vom Polarkreis entfernt, fallen auf minus 26 Grad Celsius und werden weiter auf minus 40 Grad Celsius abgekühlt.



Es gibt mehrere Gründe, die Produkte solchen Extremen auszusetzen. So führen die Ingenieure unter diesen Bedingungen mit den ersten Prototypen sehr grundlegende Tests durch. Sie stellen sicher, dass jedes System betriebsbereit ist und bei Kälte funktioniert. Kombiniert werden diese Tests mit Feinarbeiten, welche die Grundlage für ein markenwürdiges Automobil bilden.



Diese Feinarbeiten beginnen mit Prozessen wie Geräusch-, Vibrations- und Härtetests. Die Variablen, die diese Faktoren beeinflussen, sind vielfältig und reichen von der Materialauswahl für wichtige Beschlagkomponenten über die Dichte der Türgummis bis hin zu den Eigenschaften von Verbindungen. Das Verhalten dieser Größen kann sich bei extremen Temperaturen stark verändern - ebenso die Effizienz der Klimasysteme.



Als Luxusmarke ist für Rolls-Royce ein weiterer Aspekt der Wintererprobung enorm wichtig: Er wird von den Ingenieuren als "deeskalierte Zeit" definiert und ermöglicht eine unglaubliche Genauigkeit und Kontrolle bei der Schaffung des Rolls-Royce Erlebnisses. Indem auf Oberflächen mit geringer Traktion wie Schnee und Eis gefahren und der Spectre absichtlich destabilisiert wird, können die Ingenieure hochdynamische Situationen bei niedrigen Geschwindigkeiten erzeugen. Dies kann vor Ort analysiert und verändert werden, wodurch Handling, Kontrollierbarkeit, Stabilität und die berühmte "Waftability", die das Rolls-Royce Erlebnis definiert, verfeinert werden.

