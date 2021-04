Elektrischer Aufguss der besonderen Art

Es gab Zeiten, da haben sich große Kaffee-Ketten nicht die Bohne für Elektroautos interessiert. Doch das ist kalter Kaffee. Das branchenübergreifende Zauberwort heißt "Nachhaltigkeit". Und deshalb steigt jetzt auch Tchibo in den boomenden Markt für Auto-Abos ein.



Ab sofort ist das Hamburger Handelshaus auch Autohaus. Dank einer Kooperation mit like2drive können Kunden nun zwei Elektro-Fahrzeuge mit Rundum-Sorglos-Paket nutzen: das Tesla Model 3 und den neuen Fiat 500E Icon. Die Stückzahl sei begrenzt, heißt es.



Und so funktioniert die Aktion: Kunden können ihr Wunschfahrzeug online (tchibo.de/like2drive) buchen. Und das heißt: Zahlreiche Extras sind automatisch enthalten, die Fahrzeuge sind gut ausgestattet und bereits vorkonfiguriert.



Die Übergabe der abonnierten Autos findet an einem von bundesweit insgesamt sechs Standorten statt, teilt das Unternehmen mit. Auf Wunsch und gegen einen einmaligen Aufpreis von 199 Euro kommt das Auto auch vor die Haustür. Abo-Kunde werden kann jeder ab 21 Jahre.



Der Vorteil des Auto-Abos: Der Kunde muss sich um nichts kümmern, im Preis ist alles inklusive: Anmeldung, Vollkasko-Versicherung, jahreszeitengerechte Bereifung, Wartung, Neuwagengarantie, Überführungskosten und auf Wunsch ein kostenloser Fahrzeugcheck vor der Übergabe. Keine Anzahlung, keine Startgebühr oder Schlussrate.



Rechenbeispiel gefällig? Ein Tesla Model 3 in der Version Standard Range Plus erhält der Kunde für 777 Euro im Monat. Das Abo läuft wahlweise über zwölf oder 24 Monate und beinhaltet 10.000 Frei-Kilometer pro Jahr.



Den neuen Fiat 500E ICONgibt es für 289 Euro monatlich. Die Laufzeit beträgt in diesem Fall 13 Monate mit insgesamt 13.000 Frei-Kilometern.



Den Stopp an der Steckdose und die entsprechenden Kosten übernimmt der Kunde, teilt Tchibo mit: Der Tesla soll mit einer Akkuladung bis zu 448 Kilometer weit kommen, der Fiat bis zu 321 Kilometer.



"Das Rundum-Sorglos-Paket des Auto-Abos macht Mobilität einfach und überzeugt immer mehr Autofahrer. Mit dieser Aktion können wir Kunden exklusive Abonnements anbieten, die einen unkomplizierten und risikolosen Einstieg in die Elektromobilität ermöglichen", sagt Niels Reimann, Geschäftsführer von like2drive.



Nach der Laufzeit gibt der Kunde das Auto einfach wieder ab. Und kann auf Wunsch ein neues Fahrzeug buchen und einen Folgevertrag abschließen. Wieder nagelneu, wieder alles inklusive, verspricht Tchibo. Das klingt nach einem Mokka mit Sahnehäubchen.

