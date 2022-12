Elegantes Jubiläums-Modell vom Mazda6

Er ist die elegante Komfortlimousine unter den Mazda-Modellen, der Mazda6. Mit dem Mazda6 20th Anniversary feiert der japanische Autohersteller das 20-jährige Bestehen seiner Mittelklasse-Baureihe. Der Nachfolger des Mazda 626 wurde in erster Generation 2002 erstmals zusammen mit dem Werbeslogan "Zoom Zoom" eingeführt und entwickelte sich auf dem deutschen Markt zu einem der meistverkauften Importmodelle seiner Klasse.



Den runden Geburtstag feiert der Mazda6 - in mittlerweile dritter Generation - mit dem hochwertig ausgestatteten Sondermodell, das ausschließlich mit dem 143 kW/194 PS-starken Skyactiv-G 194 Vierzylinder mit 2,5 Liter Hubraum und Sechsstufen-Automatikgetriebe bestellbar ist. Hellbraune Sitzbezüge aus Nappaleder und perforiertem "Leganu-Vegan-Wildleder" mit hellbraunen Ziernähten sowie Verkleidungen aus dem gleichen Material stehen in Kontrast zu einem schwarzen Dachhimmel sowie schwarzen Holzlook-Applikationen und sorgen zusammen mit verschiedenen Dekorelementen für ein edles Ambiente an Bord.



Zur Ausstattung gehören etwa ein Glasschiebedach, ein Sound-System der Marke Bose, ein Matrix-LED-Lichtsystem und eine LED-Innenraumbeleuchtung mit Ambientelicht, elektrisch einstellbare Vordersitze, Sitzheizung vorne und hinten (außen) sowie Sitzbelüftung vorne, ein 360-Grad-Monitor, ein Head-up Display, eine radargestützte Geschwindigkeits-Regelanlage mit erweiterter Stauassistenzfunktion sowie das Mazda Connect-System mit Apple "CarPlay" (kabellos) und Android "AutoTM". Geprägte 20th Anniversary Badges an den Kopfstützen und Schriftzüge an den vorderen Kotflügeln unterstreichen den exklusiven Charakter des als Limousine und Kombi lieferbaren Sondermodells.



Das 20th Anniversary Sondermodell ist ab 48.650 Euro (Limousine oder Kombi zum gleichen Preis) erhältlich und ordnet sich an der Spitze des Ausstattungsprogramms ein, das Mazda zum Modelljahr 2023 neu sortiert hat. Den Einstieg markiert die "Prime-Line", die bei 32.900 Euro startet. Die "Center-Line" beginnt bei 36.500 Euro und bietet unter anderem die neue Stauassistenz-Funktion (Cruising & Traffic Support - CTS; nur in Verbindung mit Automatikgetriebe), die "Exclusive-Line" ab 39.850 Euro enthält serienmäßig zum Beispiel ein Matrix-LED-Lichtsystem, ein Bose-Sound-System, 19-Zoll-Leichtmetallfelgen und eine neue induktive Lademöglichkeit für Smartphones.

