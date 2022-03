Eleganter Audi A6 Avant e-tron concept

Die Ingolstädter präsentieren das Audi A6 Avant e-tron concept. Das Modell der künftigen elektrisch angetriebenen Oberklasse soll durch schnelles Laden mit 270 kW rund 300 Kilometer Reichweite in nur zehn Minuten ermöglichen.



Wie der bereits 2021 gezeigte Audi A6 e-tron concept nutzt auch der A6 Avant ausschließlich elektrischen Antrieb, basierend auf der künftigen, unter Audi-Leitung entwickelten Plattform PPE. Und er präsentiert sich zugleich als neuer Designentwurf, der mit dem A6 Sportback e-tron die Abmessungen teilt. Die 4,96 Meter lange und 1,96 Meter breite sowie 1,44 Meter hohe Karosserie positioniert sich in der Oberklasse.



Signifikante Elemente wie der geschlossene Singleframe und das durchgezogene Leuchtenband am Heck betonen die Verwandtschaft zu den weiteren elektrisch angetriebenen Audi der e-tron-Flotte.



Das im März 2022 debütierende Exterieur-Modell Audi A6 Avant e-tron concept ist ebenso wenig wie der Sportback nur eine Fingerübung der Designer: Linienführung und Proportionen weisen vielmehr auf kommende Serienmodelle von Audi hin und geben klare Hinweise, wie die elektrisch angetriebene Oberklasse der Marke mit den vier Ringen aussehen wird.



"Mit dem Audi A6 Avant e-tron concept geben wir einen ganz konkreten Ausblick auf zukünftige Serienmodelle unserer neuen Technik-Plattform PPE", sagt Oliver Hoffmann, Audi-Vorstand für Technische Entwicklung. "Dabei elektrifizieren wir nicht nur die 45-jährige Erfolgsgeschichte des Avant, sondern wollen vor allem mit Technologie ein Ausrufezeichen setzen. Hierzu zählen unter anderem eine leistungsstarke 800-Volt-Technik, 270 kW Ladeleistung und eine WLTP-Reichweite von bis zu 700 Kilometern."



Große 22-Zoll-Räder und kurze Überhänge, eine flache Kabine und ein sanft nach hinten abfallender Dachbogen verpassen dem Stromer einen sportlichen Auftritt. In der Seitenansicht wirkt der Audi A6 e-tron concept monolithisch, wie aus einem Guss. Ebenfalls typisch Audi e-tron: die zierlichen, kamerabasierten virtuellen Außenspiegel an der Wurzel der A-Säule.



Mit Blick auf die Front zeigt sich der Audi A6 e-tron concept sofort als elektrisch angetriebener Vertreter der Marke mit den vier Ringen. Typisch dafür ist der großflächige, verschlossene Singleframe, der im unteren Bereich von tief liegenden Lufteinlässen für die Kühlung von Antrieb, Akku und Bremsen flankiert wird.



Der Einfluss des Windkanals auf die Heckpartie ist unübersehbar. Als aerodynamisch funktionale und umlaufende Abrisskante ist der obere Abschluss ausgeformt. Der farblich abgesetzte Heckspoiler betont visuell die gestreckte, horizontal orientierte Silhouette des A6 Avant e-tron concept. Dazu leistet er mittels Durchströmung wichtige Arbeit zugunsten der Aerodynamik. Die Lackierung des Showcars macht ordentlich etwas her, der warme Grauton heißt "Neptune Valley".



Die beiden Elektromotoren des Audi A6 Avant e-tron concept mobilisieren eine Gesamtleistung von 350 kW und ein Drehmoment von 800 Newtonmetern. Die Vorderräder des Audi A6 e-tron concept sind über eine eigens für E-Fahrzeuge optimierte 5-Lenker-Achse angebunden. Hinten gibt es eine Mehrlenkerachse. Beim Konzeptfahrzeug kommt die Audi air suspension, eine Luftfederung mit adaptiven Dämpfern, zum Einsatz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1