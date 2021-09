"Electric City" bekommt ersten Ladepark

Die "Electric City" in Rüsselsheim am Main wächst: Im Rahmen des Ladeinfrastruktur-Projekts wurde der erste von drei öffentlichen Ladeparks mit 152 Ladepunkten in Betrieb genommen. Der Clou: Der Parkplatz an der Mainzer Straße vor dem Werkstor von Opel wurde für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht, so dass nun alle E-Auto-Fahrer dort laden können.



Bis Ende Oktober sollen insgesamt drei Ladefarmen mit rund 540 öffentlich zugänglichen Ladepunkten auf Parkplätzen im Stadtgebiet in Betrieb genommen werden. Bis zu 250 weitere öffentliche Ladepunkte, verteilt auf das ganze Stadtgebiet, folgen sukzessive in den kommenden Wochen und Monaten. Mit dem Projekt Electric City werden in Rüsselsheim bis zum Frühjahr 2022 insgesamt rund 1.200 Ladepunkte im Stadtgebiet Rüsselsheim entstehen: etwa 800 öffentliche, knapp 400 private.



Geladen wird mit einer Leistung von bis zu 22 Kilowatt. An allen im Rahmen des Electric City-Projekts geschaffenen Ladepunkten befinden sich Typ 2-Ladebuchsen. Diese Buchse entspricht den Anforderungen des Wechselstromladens in Europa und ist in jedem modernen Elektrofahrzeug verbaut. Die Ladeparks sollen allen E-Auto-Fahrern zur Verfügung stehen und bieten deswegen verschiedene Tarif- und Vertragsoptionen. Auch das spontane Laden ohne Vertragsbindung ist möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1