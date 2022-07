Einzelstück: Ein Astra im XS-Look

Tuning-Fans ist der Name XS ein Begriff. Die Spezialisten der XS-Crew verwandeln Autos in spezielle Einzelstücke - auch den neuen Opel Astra. Die Hybridversion des kompakten Rüsselsheimers erstrahlt jetzt als Showcar im typischen Opel-Motorsport-Look.



Zeigen werden Opel und XS das feine Gerät auf der XS Carnight 20 Years of XSCN am 29. und 30. Juli 2022 im Berliner Olympiastadion. Und dann am 17. September mit der XS Carnight am Wörthersee in Österreich - auch hier ist Opel als Partner mit dem Astra-Unikat dabei.



Der verfeinerte Fünftürer fährt natürlich in der Top-Ausstattung Ultimate vor - Zutaten wie das volldigitale Pure Panel-Cockpit, das Intelli-Lux LED-Pixel-Licht oder die Sport-Sitze in Alcantara für Fahrer und Beifahrer inklusive. Außerdem verfügt der ansonsten weiß lackierte Astra mit schwarzem Dach über die High Gloss Black-Ausstattung.



Die Tuner statteten den Astra noch mit einem "GRINDS-Luftfahrwerk" mit Original-Stoßdämpfern und einer Höhensensorik von Carstyle me aus. Dazu kommen 20-Zoll-Schmiederäder (Reifen: 245/30 R20) von RVNT Forged. Sogar an den Stoßfängern hat das XS-Team Hand angelegt: So wurden Kennzeichenverstärkung und Löcher entfernt - das Nummernschild hält nun dank am Stoßfänger angebrachter Magneten. Und ein Übriges tut die vom legendären Opel Manta 400 inspirierte Motorsport-Beklebung.

