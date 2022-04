Einstieg in ein neues Zeitalter

Mannheim. „Wollen Sie, dass das Fenster künftig an dieser Stelle immer geöffnet wird?“, fragt der iX 50. Und die Frage ist berechtigt, denn jedes Mal vor der Schranke zum Parkplatz der Redaktion muss die Seitenscheibe nach unten gleiten, um mit dem Chip die Einfahrt zu öffnen. Was für ein Service! Allerdings zeigt dieser Komfortgewinn sehr deutlich, wie gläsern der Weg zum autonomen Fahren macht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das aufmerksame Fahrzeug ist das erste von Grund auf für reine Elektromobilität konzipierte Sports Activity Vehicle von BMW. So nennen die Bayern ihre SUV. Und das Format entspricht auch dem großen X5, mit dem der iX preislich konkurriert. Entsprechend hoch sind natürlich die Erwartungen an den 100 000-Euro-Boliden, der ja den Aufbruch in ein neues Zeitalter einläuten soll. Und das tut er schon von außen mit seiner mächtigen „Niere“, dem BMW-Markenzeichen, über das bei früheren Modellen dem Kühler die nötige Luft eingehaucht wurde. Heute verstecken sich darin Sensoren für das Radar und für die zahlreichen Assistenzsysteme.

BMW iX XDrive50 Motor: Zwei fremderregte Synchronmotoren Leistung: 385 kW / 523 PS Batteriekapazität: 105,2 kWh Max. Drehmoment: 765 Nm Antrieb: Allradantrieb, einstufiges Getriebe mit fester Übersetzung Höchstgeschw.: 200 km/h Beschleunigung: 0–100 km/h in 4,6 Sekunden Verbrauch pro 100 Kilometer (Werksangaben/WLTP): 23 kWh / Testverbrauch: 32 kWh Reichweite (lt. Werk): 630 km Länge: 4953 mm, Breite: 1967 mm, Höhe: 1696 mm Leergewicht: 2510 kg Kofferraumvolumen: 500 – 1750 l Preis: 102 500 Euro Serienausstattung: 20-Zoll-Leichtmetallfelgen, Batterievorheizsystem, BMW Live Cockpit Plus mit Curved Display, Navigationssystem, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer, el. verstellbare Sitze vorne, Einparkhilfe, Sitzheizung vorn, Multifunktionslenkrad, Integral-Aktivlenkung, akustischer Fußgängerschutz, zahlreiche Assistenzsysteme. se

Die Türen springen elektrisch auf, und innen empfangen ein sehr reduziertes Design sowie ein eckiges Lenkrad, das ziemlich spacig aussieht, die Passagiere. Da E-Mobile keinen Kardantunnel brauchen, wirkt alles sehr luftig, die Sitze erinnern eher an Sessel, die in einem Raum stehen. Sehr gemütlich, nicht zu weich, und im Zweifel massieren sie den müden Rücken. Entscheidet man sich für lederbezogene Sitze, dann reicht die Tierhaut fast bis zum Boden. Das Armaturenbrett, die Türen, überall kleidet das edle Material die Flächen aus.

Leistungsstarke Software

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dominiert wird der „Arbeitsplatz“ von gewaltigen Displays (ein 12,3 Zoll großes „Information Display“ und ein 14,9 Zoll großes „Control Display“), die mit sehr moderner Grafik die Steuerzentrale darstellen. In jedem Fall sehr schick. Im iX feiert die neue Generation des Bediensystems BMW iDrive Premiere. Das tritt in große Fußstapfen, denn das „alte“ System setzt seit Jahren Maßstäbe bei Bedienungskomfort und Schnelligkeit. Mit der leistungsstarken neuen Software gibt es keine Probleme. Ein putziger Kristallglashebel aktiviert das Automatikgetriebe.

Keine Klagen darf es über mangelnde Ablagefächer in den Türen und der Mittelkonsole geben, genauso wie die Fond-Passagiere keinen Grund zum Meckern haben. Im iX gibt es auch hinten Platz in alle Richtungen. Irritierend ist – zumindest am Anfang –, dass es innen keinen Türgriff mehr gibt. Erst der Druck auf ein Knöpfchen an den Türen gibt den Weg nach außen frei.

Wunderbar passt das softe Fahrwerk zum großen Reisewagen. Genauso wie jeglicher Lärm von draußen abgeschottet wird, versucht es, fiese Straßenunebenheiten von den Passagieren fernzuhalten. Einzig der von Hans Zimmer komponierte, abschaltbare „Iconic Sound“ entführt beim Beschleunigen ein wenig ins Reich von Science-Fiction.

Es wäre natürlich ein Hohn, bei 4,6 Sekunden auf 100 nicht von einem flotten Fahrzeug zu sprechen, explosionsartig wie bei anderen E-Modellen geschieht der Spurt allerdings nicht. Beim BMW läuft alles ein wenig dezenter. So ist es auch bei Kurven, die flott genommen werden können, dennoch lädt der iX nicht zu brachialen Knüppeleien ein.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Mit 32 kWh/100 km und einer Reichweite von dann 380 Kilometern ist der Testwagen nicht unbedingt sparsam. Das in Dingolfing produzierte Fahrzeug braucht bei einer Elf-KW-Wallbox etwa elf Stunden, um wieder vollgeladen zu sein. Von zehn bis 80 Prozent benötigt er 35 Minuten – bei 200 kW. Den iX gibt es mit 326 PS als iX XDrive 40 ab 77 300 Euro und als Topmodell mit 619 PS. Dann kostet er 135 000 Euro. Viel Geld für den Einstieg ins neue Zeitalter – und viel Geld für ein Auto.