Einfach vernetzt mit dem Fiat "Google"

Heutige Fahrzeuge sind gut vernetzt. Bei Fiat soll die Konnektivität besonders einfach werden. Möglich machen soll das der Fiat "500 Hey Google". Diese Bezeichnung tragen zwei neue Sondermodelle des Fiat 500 und Fiat 500X. Hierfür gehen Fiat und Google eine exklusive Partnerschaft ein.



Die Sondermodelle sind mit der Applikation "Mopar Connect" und dem in "My Fiat" integrierten Assistenten von Google ausgestattet. Mit ihm lässt sich eine Verbindung zum Fahrzeug herstellen, auch über größere Distanzen. Per Sprachbefehl können Informationen über das Auto angefordert werden, um mit ihm zu interagieren.



Benötigt wird dazu ein Smartphone oder das smarte Display Google Nest Hub, das im Welcome-Kit enthalten ist, mit dem die Sondermodelle der Hey-Google-Familie ausgestattet sind. Diese Technologie ermöglicht eine benutzerfreundliche und innovative Konnektivität, die den Alltag noch einfacher macht.



Die Interaktion mit dem Fahrzeug ist überall möglich, auch dann, wenn man selbst nicht im Fahrzeug sondern beispielsweise auf dem heimischen Sofa sitzt. Es genügt, per Sprachbefehl "Hey Google, frag MyFiat..." das System zu aktivieren, um zum Beispiel herauszufinden, wo das Fahrzeug geparkt ist, wie viel Kraftstoff noch im Tank ist, wie die Adresse der nächstgelegenen autorisierten Werkstatt lautet oder welchen Stand der Tageskilometerzähler anzeigt. Auch, ob die Autotüren oder der Kofferraum verschlossen sind, lässt sich so aus der Distanz feststellen.



Das Sondermodell Fiat 500 Hey Google ist an der zweifarbigen Lackierung in Weiß und glänzendem Schwarz sowie 15-Zoll-Leichtmetallrädern zu erkennen. Im dunkel ausgekleideten Innenraum werden die Passagiere von höhenverstellbaren Sitzen und dem Soft-Touch-Sportlenkrad mit integrierten Bedienelementen empfangen. Die silber lackierte Verkleidung des Armaturenbretts ist mit einem weißen 500-Logo versehen.

