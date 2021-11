Einer für zwei Welten - ContiRoadAttack 4

Ob gemütliche Touren auf der Landstraße oder heiße Fights auf der Rennstrecke, mit dem neuen Hyper-Touringreifen ContiRoadattack4 will Continental beide Motorradwelten miteinander verbinden.



Neutrales Fahrverhalten, Komfort, Laufleistung und Richtungsstabilität stehen für seine Touring-Talente, Agilität, Zielgenauigkeit und Grip rücken ihn in die Riege der Supersportler. Bei dem Anfang 2022 an den Start gehenden Hyper-Touringreifen ermöglicht das GripLimitFeedback eine klare Rückmeldung des Reifens auch in tiefer Schräglage; dabei vermittelt die Reifenschulter ohne Profilschnitt maximalen Fahrbahnkontakt. Das neu gemischte Compound sorgt für Grip bei Nässe und ermöglicht ein schnelles Aufwärmen bei Nässe und Kälte.

