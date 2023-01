Eine Vespa zum Jahr des Hasen

Sie ist die erste limitierte und nummerierte Special Edition einer Serie, die jeweils ein Symbol der Tierkreiszeichen der chinesischen Astrologie tragen wird, die jüngste Vespa 946. Am 22. Januar 2023 beginnt in China das Jahr des Hasen. Der Anfang eines neuen Mondjahres bringt uns nicht nur den Zauber der Rückkehr und die Freude auf den Frühling, sondern auch ein neues Symbol, dessen Ursprung, Geschichte und Bedeutung sich auf die chinesischen Tierkreiszeichen bezieht. Der Hase ist ein Symbol für Frieden, für Wohlbefinden und für Respekt vor der Vergangenheit.



Das Sondermodell baut der Hersteller anlässlich des zehnten Geburtstag der Vespa 946 in einer limitierten und nummerierten Auflage von nur 1.000 Einheiten. Diese Special Edition ist die erste Version eines langfristigen Projekts, das sich über die kommenden zwölf Jahre erstreckt. Jahr für Jahr will Vespa eine neue Special Edition vorstellen, die jeweils von einem der zwölf Tierkreiszeichen der chinesischen Astrologie inspiriert ist.



Die Special Edition präsentiert sich in einer Neuinterpretation des klassischen Vespa-Grüns, das die Leidenschaft für Frohsinn, für Unbeschwertheit und für die Natur symbolisiert. Eigenschaften, die für die im Sternzeichen des Hasen Geborenen typisch sind. Auffällig prangt auf der Karosserie die stilisierte Silhouette eines Hasen.



Schön anzusehen, zeigen sich zahlreiche Details der Vespa 946 Anniversario in bronzefarbenem Finish. Wie die Handgriffe sind auch die brünierten Steppnähte der schwarzen Sitzbank mit Nadel und Faden von Hand genäht.

