Ein Weltstar für die DTM: Rallye-Legende Sebastien Loeb wird sein Debüt in der Traditions-Rennserie feiern. Der neunmalige Rallye-Weltmeister springt beim Saisonauftakt vom 29. April bis 1. Mai in Portimao in Portugal als Ersatzfahrer in den Ferrari 488 GT3 des Teams Red Bull AlphaTauri AF Corse ein.



Der Franzose ersetzt bei den ersten beiden Rennen den Neuseeländer Nick Cassidy, der wegen einer Termin-Kollision mit der Formel E nicht in der DTM starten kann. Als Ersatzfahrer ist Loeb laut Reglement punkteberechtigt.



"Den erfolgreichsten Rallyefahrer aller Zeiten bei unserem Saisonauftakt in Portimao dabei zu haben, ist ein echtes Highlight, auf das sich die Fans freuen können", sagt DTM-Chef Gerhard Berger. "Die Erfolge in seiner Karriere sprechen für sich. Dennoch wird es auch für Loeb ein harter Wettbewerb gegen sehr starke Fahrer werden", so Berger.



Der 48-jährige Franzose hat beeindruckende neun WM-Titel und 80 Rallye-Siege auf dem Konto, ist aber auch mit Rundstreckenrennen durchaus vertraut. So nahm er zum Beispiel 2006 an den 24h von Le Mans (Platz zwei) oder in den Jahren 2014, 2015 in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft (jeweils Gesamtrang drei) teil.



Auch 2022 hat Loeb bereits Erfolge zu verzeichnen: Er gewann die zweite und siebte Etappe der Rallye Dakar und wurde Gesamtzweiter. Nur eine Woche später gewann er die Rallye Monte Carlo zum achten Mal. Im Februar siegte er zum vierten Mal beim "Race of Champions", erstmals auf der gefrorenen Ostsee Schwedens, vor dem viermaligen Formel 1-Weltmeister Sebastian Vettel.



"In meiner Karriere habe ich immer gerne die Disziplinen gewechselt. Die DTM ist eine berühmte Meisterschaft, und als sich mir die Gelegenheit bot, daran teilzunehmen, habe ich sie natürlich ergriffen. Es ist eine spannende Herausforderung, weil der Fahrstil völlig anders ist", sagt Loeb.

