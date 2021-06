Ein Rolls-Royce als Donnerkeil

Thunderbolt ist der Name eines legendären Rennfahrzeugs aus den 1930er Jahren. Es sieht aus wie ein Flugzeug und ist auch genauso schnell. Jetzt erinnert Rolls-Royce mit der "Landspeed Collection" an den legendären "Donnerkeil". Mit der neuen Kollektion aus "Wraith Black Badge" und "Dawn Black Badge" erzählt die Marke die Geschichte des furchtlosen Captain George Eyston und seines Fahrzeugs Thunderbolt.



Der 1897 geborene Eyston war von Kindheit an vom Motorsport fasziniert. Nach vielen Abenteuern und Erfolgen reiste er 1937 zum Bonneville Salzsee. Mit dabei: Sein dreiachsiges, sieben Tonnen schweres Rekordfahrzeug Thunderbolt, angetrieben von zwei R-Kompressor-37-Liter-V12-Flugmotoren von Rolls-Royce mit jeweils über 2.000 PS Leistung. Tatsächlich erzielte Eyston damit am 16. September 1938 mit 575,34 km/h einen neuen Geschwindigkeits-Weltrekord für Landfahrzeuge.



Die Rolls-Royce Landspeed Collection ist davon inspiriert und besitzt auch starke ästhetische Bezüge zu der einzigartigen Landschaft des Bonneville Salzsees. Die Fahrzeuge der Collection präsentieren sich in einer eigens kreierten Zweiton-Lackierung aus Black Diamond Metallic und Bonneville Blue. Dieser speziell entwickelte Farbton veranschaulicht die Reflexionen der Salinen auf dem Aluminiumgehäuse des Thunderbolt.



Um jenseits von Tempo 500 die Spur halten zu können, ließ Eyston seinerzeit eine schwarze Linie auf dem Salzsee aufbringen. An diese Idee erinnert die Landspeed Collection durch ein dezent perforiertes dunkles Detail in der oberen Mitte des Lenkrads, das sich durch die Mittellinie des Fahrersitzes fortsetzt und die fahrerorientierte Anziehungskraft von Wraith und Dawn unterstreicht. Als Reminiszenz an die feinen Risse der Salzwüste ist diese unverwechselbare Textur im Holzfurnier von Armaturentafel und Konsolendeckel der Landspeed Collection reproduziert.



Weitere Referenzen im Innenraum sind eine eloxierte Aluminiumplakette mit der Silhouette des Thunderbolt und den erreichten Rekorden sowie Akzente in Gelb wie es auch das Rekordfahrzeug aufwies.



Im Dawn Black Badge der Landspeed Collection ist zwischen den Rücksitzen die Silhouette der Silver Island Mountains eingraviert. Sie sind der charakteristische Horizont rund um Bonneville. Die Wraith Black Badge Ausführung der Landspeed Collection stellt dagegen mit dem Starlight Headliner den Himmel nach, wie er am 16. September 1938 über dem Salzsee zu sehen war, als Eyston den entscheidenden Weltrekord aufstellte. Für diese Konstellationen wurden 2.117 einzelne faseroptische "Sterne" präzise platziert - mehr als je zuvor in einem Wraith zu sehen waren.



Die Produktion der Landspeed Collection ist streng limitiert. So entstehen nur 25 Exemplare des Dawn Black Badge und 35 des Wraith Black Badge. Für alle liegen bereits Kundenaufträge vor.

