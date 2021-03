Ein Renault im Abo

Ein Auto einfach und flexibel zu einer fixen Monatsrate abonnieren: Diese Möglichkeit bietet ab Mai 2021 auch Renault seinen Kunden. In Kooperation mit ViveLaCar können Interessenten ihren Vertrag auf abo.renault.de abschließen. "Das Angebot erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Renault-Händlernetz und der Renault-Bank", heißt es beim deutschen Importeur.



Das abonnierte Auto kann für eine monatliche All-inclusive-Rate (außer Tanken oder Laden) genutzt werden. Die Abo-Raten unterscheiden sich je nach Modell und einem von sechs Kilometerpaketen von 200 bis 2.500 Kilometer, die monatlich kostenlos gewechselt werden können. Eine Startgebühr gibt es nicht. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate.



Auf der Abo-Plattform bieten die teilnehmenden Renault-Vertragshändler ihre Fahrzeuge an. Es handelt sich etwa um Vorführwagen, Tageszulassungen oder Neuwagen, die seit der Erstzulassung maximal ein Jahr alt sind und höchstens 20.000 Kilometer auf der Uhr haben.