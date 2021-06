Ein neuer "Mokka" fürs künftige Topmodel

Alex Mariah Peter heißt die Siegerin der Casting-Show "Germany's Next Topmodel" 2021. Die 23-Jährige kann sich als Gewinnerin nicht nur über den Titel "Germany's Next Topmodel" 2021 freuen, sie fährt künftig auch extra-stylish in ihrem neuen weiß-schwarzen Mokka vor, der mit knallroten Zierelementen außen, volldigitalem Pure Panel innen und weiteren hochwertigen Ausstattungsdetails (Gesamtwert 28.000 Euro) Akzente setzt.



Als offizieller Partner von "Germany's Next Topmodel" will Opel mit dem neuen Mokka nicht nur in der Finalshow für Aufsehen sorgen, die Marke soll über die gesamte Staffel viel Spaß bei den Kandidatinnen genauso wie bei Millionen Fans versprühen.

