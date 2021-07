Ein Maserati für den Gourmet

Starkoch Massimo Bottura ist Markenbotschafter des italienischen Sportwagenherstellers Maserati. Der optisch aufgefrischte Maserati Levante Trofeo "Fuoriserie" ist das Ergebnis einer engen Partnerschaft zwischen dem Unternehmen und dem Gourmet.



In der Top-Ausstattung Trofeo mit dem 427 kW/580 PS starken V8-Motor vereint das Luxus-SUV Leistung, Fahrspaß und Geschwindigkeit. Die Außenlackierung Blu Stradale dieser "Fuoriserie Edition" weist mehrfarbige Spritzer auf, die sich im Inneren auf Dekorelementen, Mittelkonsole und Armaturentafel wiederholen.



In Botturas Vorstellung ist das Erlebnis des Fahrens im Gelände wie Action-Painting. Er liebte es früher, mit seinen älteren Brüdern in Oldtimern durch die Landschaft der Region zu brausen. Am Ende solcher abenteuerlicher Tage waren die Karosserien der Fahrzeuge mit Schlammspritzern bedeckt - "Rennnarben", wie sie der Koch liebevoll nennt.



Dieser besondere Levante Trofeo entstammt dem Individualisierungsprogramm Maserati Fuoriserie. Es ermöglicht dem Kunden, einen Maserati nach seinem persönlichen Geschmack zu erhalten. Das Fahrzeug wird wie ein Kleidungsstück betrachtet, das stolz als Geste der Selbstdarstellung getragen wird und ein Symbol des zeitgenössischen Luxus ist. Maserati Fuoriserie ist wie ein leeres Blatt Papier, auf dem sich der Kunde verwirklichen kann.

