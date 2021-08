Ein Kombi für leichtes Gelände

Stuttgart. Die C-Klasse wird rustikaler. Analog zum T-Modell der E-Klasse legen die Schwaben jetzt auch den kleinen Kombi als All-Terrain für leichtes Gelände auf. Die dritte Modellvariante der Baureihe soll ihre Premiere auf der IAA in München (7. bis 12. September) feiern und noch in diesem Jahr in den Handel kommen. Das teilte der Hersteller mit, noch ohne Preise zu nennen. Doch wenn schon das gewöhnliche T-Modell mit vergleichbarem Antrieb und Ausstattung bei knapp 50 000 Euro startet, dürfte der All-Terrain etwas darüber liegen.

Vom konventionellen Kombi unterscheidet sich der All-Terrain vor allem durch vier Zentimeter mehr Bodenfreiheit und zwei zusätzliche Fahrprogramme für lose Untergründe, Schlamm und Schnee. Außerdem wird die Karosserie mit markanten Kunststoffteilen beplankt. Für den Antrieb stehen je ein Benziner und ein Diesel zur Wahl. Beide sind als Mild-Hybrid ausgelegt und haben vier Zylinder sowie einen elektrischen Starter-Generator. Für den Benziner im C 200 nennt Mercedes 1,5 Liter Hubraum und 204 PS, für den Diesel im C 220 d stehen 200 PS im Datenblatt. tmn