  Ein elektrischer Alltagsheld

Opel bringt einen elektrischen Alltagshelden an den Start. Der Combo-e Life eignet sich mit einer Leistung von 100 kW/136 PS und einem maximalen Drehmoment von 260 Newtonmeter genauso für die City wie für die Fahrt über Land. Er ist ab Herbst bei den Opel-Händlern erhältlich.



Der Combo-e Life beschleunigt je nach Version in nur 11,2 Sekunden von null auf Tempo 100 und erreicht eine elektronisch geregelte Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. Es gibt ihn in zwei Längen (mit 4,40 Meter oder als 4,75 Meter lange XL-Variante), jeweils mit fünf oder - besonders interessant für Taxiunternehmen - mit sieben Sitzplätzen.



Der Stromer kommt mit seiner 50 kWh-Lithium-Ionen-Batterie je nach Fahrprofil, Außentemperatur und Nutzung auf eine Reichweite von bis zu 280 Kilometer gemäß WLTP.



Der Akku des vollelektrischen Hochdachkombis lässt sich über eine Wallbox zu Hause, per Fast Charger unterwegs oder über jede beliebige Steckdose laden. Jeder Combo-e Life kann serienmäßig an einer Schnellladesäule mit 100 kW Gleichstrom geladen zu werden. Damit lässt sich die 50 kWh-Batterie in 30 Minuten zu 80 Prozent wieder aufladen. Je nach Markt ist der Elektro-Pkw serienmäßig mit einem einphasigen 7,4 kW- oder einem dreiphasigen 11 kW-On-Board-Charger ausgestattet.