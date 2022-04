Ein DS 9 E-Tense für die Botschafterin

Anne-Marie Descotes, die Botschafterin Frankreichs in Deutschland, ist ab sofort in einem schwarzen DS 9 E-Tense unterwegs. Am Pariser Platz in Berlin, dem Sitz der französischen Botschaft, nahm die Diplomatin jetzt ihr neues Fahrzeug in Empfang.



Der DS 9 E-Tense entspricht perfekt den Bedürfnissen der Botschafterin und bietet ihr nach eigenen Angaben "optimale Bedingungen und Komfort für Dienstfahrten". Bewusst fiel die Entscheidung auf eine Plug-in-Hybrid-Version, dadurch können kürzere Strecken innerhalb Berlins ab sofort rein elektrisch zurückgelegt werden.



"Wir haben uns sehr gefreut, als die Anfrage der französischen Botschaft für einen DS 9 E-Tense an uns herangetragen wurde. Es ist für uns eine besondere Ehre, die offizielle Vertreterin Frankreichs in Deutschland mit einem unserer Fahrzeuge ausstatten zu dürfen", sagt Lukas Dohle, Managing Director DS Deutschland.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1