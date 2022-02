Ein Design mit Glamour und Schärfe : Der neue Lexus NX

Mit dem neuen Lexus NX schlägt die Premium-Marke eine neue Designrichtung ein. Der leitende Exterieur-Designer Tsuneo Kanasugi gibt einen Einblick in den kreativen Prozess und das Aussehen, mit dem das Premium-SUV der Mittelklasse außen wie innen punkten soll.



"Auf den ersten Blick ist die Verwandtschaft zwischen dem neuen Lexus NX und seinem Vorgänger unverkennbar. Das neue Modell bietet aber ausgeprägtere Kontraste: Scharfgezogene Kanten treffen auf Eleganz und verleihen dem SUV eine größere visuelle Präsenz. Das zeigt sich zum Beispiel an den unterschiedlich ausgeprägten Oberflächen im oberen und unteren Bereich der Türen".



"Wir haben das avantgardistische Gefühl und das markante Image des ersten Lexus NX beibehalten, aber das Design gezielt verfeinert, um es glamouröser und ausgereifter wirken zu lassen. Das Ziel war eine gewisse Originalität, die in den Proportionen verwurzelt ist und eine verführerische Form erzeugt. Neue Technologien müssen in Bezug auf das Design attraktiv sein, sonst besteht die Gefahr, dass sie von den Kunden nicht gemocht oder genutzt werden. Wir müssen ein Design entwerfen, das attraktiv und benutzerfreundlich ist und die geforderte Funktionalität sicherstellt. Dieses Konzept will Lexus auch in Zukunft weiterverfolgen."



"Wir haben den Kühlergrill im Einklang mit der neuen Lexus Designsprache weiterentwickelt. Er verschmilzt mit der Karosserie und verleiht dem Fahrzeug eine durchgängige, solide Form. Außerdem haben wir die Kühlergrillöffnungen vertikal angeordnet: Das steigert nicht nur die Kühlleistung, sondern betont auch die lange und schlanke Motorhaube - ein weiteres Beispiel für funktionale Schönheit."



"Lexus war schon immer bestrebt, mehr Farbe ins Leben seiner Kunden zu bringen. Das Außendesign soll ihnen ein Gefühl für den Fahrspaß geben, den der NX hinter dem Steuer bietet. Wir haben an Proportionen und Dynamik gefeilt und ein Design geschaffen, das Glamour und Schärfe vereint."



Im Cockpit des neuen Lexus NX kommt das Tazuna-Konzept zum Einsatz, was sinngemäß so viel bedeutet wie 'die Zügel in die Hand nehmen'. Fahrer und Fahrzeug gehen eine enge Verbindung ein, was eine intuitive Steuerung ermöglicht - wie bei der Kommunikation zwischen Reiter und Pferd. Die Tazuna-Prinzipien zeigen sich an den Schaltern an Lenkrad und Head-up-Display sowie in der Anordnung der Anzeigen - vom Head-up-Display bis zum Multi-Informations- und Multimedia-Bildschirm. Dadurch bleiben die Hände am Lenkrad, die Augen auf der Straße - der Fahrer kann sich auf das Geschehen vor ihm konzentrieren und die Bedienelemente und Informationen mit wenigen Bewegungen nutzen."



"Es ist die Verschmelzung von Schärfe und verführerischer Form. Das ist ein neuer Ansatz für Lexus. Es war sehr schwierig, diese beiden gegensätzlichen Ausrichtungen in einer ausgewogenen Mischung miteinander zu verbinden. Die Oberflächen des NX kombinieren scharfgezogene Kanten mit großzügigen, geschwungenen Flächen und erzeugen ein Gefühl von Qualität und Wärme.



Wir sind vom konventionellen Ansatz abgewichen und haben einen anderen Designprozess gewählt, um eine glänzende und reflektierende Oberfläche zu schaffen. Dadurch sieht der NX je nach Umgebung und Lichteinfall anders aus. Zudem unterstreicht das Design die agilen und dynamischen Fahreigenschaften des NX."

