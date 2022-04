Eher schickes Coupé als Lademeister

Mannheim. „Wir betrachten unsere Kunden als Gäste und folgen damit dem koreanischen Prinzip son-nim. Sie sollen sich wohlfühlen – von dem Moment, in dem wir Ihnen ein Fahrzeug zur Probefahrt nach Hause bringen, bis zu jenem Gefühl der Gelassenheit, wenn Sie in Ihrem neuen Genesis Platz nehmen.“ So umschreibt der koreanische Autohersteller seine Philosophie. Und er betritt damit wirklich Neuland, denn das Serviceangebot beeindruckt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Premium-Ableger von Hyundai legt hier richtig vor. In ausgewählten Show-Rooms und online können die Kunden ihre Fahrzeuge bestellen und kaufen – geliefert wird der Wagen dann direkt vor die Haustüre. Steht eine Wartung oder Reparatur an, kommen die Leute von Genesis und bringen das Ersatzauto gleich mit. Das Fünf-Jahre-Serviceversprechen umfasst Garantie, Service, Wartung, digitale Updates und den Ersatzwagen. Und noch etwas ist besonders: Es wird bei Genesis nicht verhandelt. Der Preis steht.

3 Bilder Der Spoiler und die weite Scheibe ziehen das Heck in die Breite. © Dominic Fraser

Hyundai überzeugt seit Jahren mit sehr solider Qualität, was zeichnet nun einen Genesis aus? Alle fünf Modelle, die hierzulande innerhalb eines Jahres auf den Markt gekommen sind, zieren markante, parallel zueinander verlaufende Front- und Heckleuchten. Das Genesis-Logo, das ein wenig an Bentley erinnert, zeigt die Form des Kühlergrills mit Flügeln, die wiederum auch parallele Linien bilden. Der getestete G70 Shooting Brake ist das neueste Modell auf dem Markt, und es ist als eleganter Kombi eher ein schickes Coupé als ein nüchterner Lademeister. Die weit herumgezogene Heckscheibe zieht die Ansicht in die Breite, an der hinteren Dachkante ragt ein Spoiler auf, der nur seitlich abgestützt über den Dingen thront.

Tolles Nappaleder

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Innen empfangen wirklich tolles Nappaleder und sehr bequeme Sitze die Passagiere. Und es gibt den unausweichlichen großen Touch-screen, aber auch praktische Schalter und Drehregler. Alles wirkt extrem hochwertig, es fühlt sich nach BMW an. Die „Luxury Line“ lässt an Ausstattung nichts vermissen, neben ihr gibt es noch die Varianten „Premium“ und „Sport“. Vorne sitzt es sich mit gutem Raumgefühl, obwohl die hohe Seitenlinie die Scheiben klein werden lässt. Auf den hinteren Sitzen stoßen die Knie schon mal an. Der Kofferraum ist anständig für einen Shooting-Brake.

Der Testwagen ist mit einem Vierzylinder-Benziner bestückt. Genesis bietet zurzeit für den G70 noch keine alternativen Antriebe an. Der Zweiliter ist erfrischend spritzig und zieht durchaus stramm davon. Perfekt harmoniert der Motor mit dem von Genesis selbst entwickelten Achtgang-Automatikgetriebe. In die Schaltung ist spürbar viel Feinabstimmung geflossen. Wer selbst eingreifen will, nutzt die Paddels am Lenkrad – was nicht unbedingt nötig ist. Dass der G70 in unserem Test fast zehn Liter Super konsumiert hat, ist nicht nur bei den aktuellen Spritpreisen zu viel.

An der Lenkung gibt es nichts zu meckern. Sie arbeitet zielsicher und angenehm direkt, geht zu keiner Zeit teigig oder indirekt ans Werk. Die Abstimmung, auch für das Fahrwerk, wurde im Testzentrum in Rüsselsheim entwickelt. Herausgekommen ist eine straffe, aber nicht unkomfortabel abgestimmte Federung. Konkret heißt das, dass Autobahnetappen entspannt absolviert werden können, während eine flotte Kurvendurchfahrt den G70 Shooting Brake weder in der Seitenneigung noch in der Stabilität aus der Ruhe bringt.

Wer schon einmal einen aktuellen Hyundai gefahren ist, weiß die Kameraaufnahmen des toten Winkels zu schätzen, die ins Cockpit projiziert werden. Das sind die kleinen Dinge, die gefallen. Und sie runden ein Gesamtpaket ab, das Erfolgspotenzial hat. Ab 40 300 Euro gibt es den Edelkombi – mit vollem Service.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3