  Edition zum 75. Geburtstag der Vespa

Wer kennt es nicht, das scharfe Summen der Vespa? Das motorisierte kleine Zweirad wird 75 Jahre alt, und der Hersteller feiert das Jubiläum mit einer Sonderedition. Nur im Jubiläumsjahr 2021 produziert, präsentieren sich die Modelle Vespa Primavera und Vespa GTS als exklusive Special Edition "Vespa 75th".



Die Vespa hat die Städte und Straßen rund um den Globus verändert und geprägt. Als Ausdruck von Freiheit, Unabhängigkeit und Mobilität steht sie in den 60er-Jahren, der Zeit großer gesellschaftlicher Veränderungen, revolutionärerer Musiktrends und der Entstehung einer neuen Jugendkultur, in Europa im Mittelpunkt. Dieser Roller wird zur Stil-Ikone.



Das Chassis der Vespa 75th - wie eh und je aus Stahl - zeigt sich in Gelb "Giallo Metallic 75th". Eine zeitgenössische Interpretation von Farbtönen, die in den 1940er-Jahren angesagt waren. Eine Farbe, die den innovativen Geist und den trendigen Stil der Vespa widerspiegelt. Dezent hebt sich die Jubiläumszahl "75" der Special Edition-Modelle Ton-in-Ton rechts und links am Heck wie auf dem vorderen Schutzblech vom Grundfarbton ab.



Die Vespa wird heute an drei Standorten gefertigt, damit ist sie auch in puncto Produktion global aufgestellt. Im italienischen Pontedera wird die Vespa seit 1946 ununterbrochen für Europa, die westlichen Märkte sowie für Amerika gebaut. Im vietnamesischen Vinh Phuc erfolgt die Produktion für den lokalen Markt und den Fernen Osten. Für den indischen Markt wird die Vespa seit 2012 im Werk in Baramati gefertigt.



Die Modelle sind bereits lieferbar. Preise je nach Ausführung: zwischen 4.350 Euro und 7.370 Euro.