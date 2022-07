Econic One setzt auf Wachstum

Im Fahrrad-Geschäft ist aktuell reichlich Dynamik. Das weiß auch der aufstrebende bulgarische Hersteller Econic One, der sich die Entwicklung erschwinglicher, hochwertiger und vielseitiger intelligenter E-Bikes auf die Fahnen geschrieben hat. Er hat gerade eine Finanzierungsrunde in Höhe von sechs Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen und will nun die nächste Wachstumsphase sichern und weiter in Forschung und Entwicklung sowie in die Weiterentwicklung der Elektrofahrrad-Modelle investieren. Finanziert wird sie von Integral Venture Partners, der Bulgarian Development Bank und den bisherigen Aktionären.



Econic One legt großen Wert auf Design, Produktion und Marktentwicklung von intelligenten und vernetzten Elektrofahrrädern und den dazugehörigen IT-Systemen. Die Fahrräder werden in der gesamten EU und in den USA über eine Omnichannel-Vertriebsstrategie verkauft. Als Teil des Unternehmens-Portfolios bietet Econic One auch eine firmeneigene, abonnementbasierte Smart-Bike-Anwendung für Verbraucher und eine Flottenmanagement-Softwareplattform für Geschäftskunden an.

Galin Bonev, Gründer und Co-CEO von Econic One: "2022 ist ein weiteres Jahr des schnellen Wachstums für Econic One. Wir werden die Menschen weiterhin dazu inspirieren, sich mit E-Bikes fortzubewegen. Unsere Leidenschaft ist es, Städte nachhaltig zu gestalten und bessere, intelligentere und umweltfreundlichere Möglichkeiten zu schaffen, um zu pendeln und zu entspannen."

