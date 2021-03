  "eBeam" erleichtert Elektrifizierung von Pick-ups

Auch für Nutzfahrzeuge und Pick-ups wird der Elektroantrieb zum immer wichtigeren Thema. Technologie-Experte Magna hat speziell zu diesem Zweck die eBeam-Technologie entwickelt. Sie wurde für die Umstellung von Pickup-Trucks und leichten Nutzfahrzeugen auf Hybrid- oder vollbatterieelektrische Antriebssysteme entwickelt. Das System lässt sich in bestehende Fahrzeug-Architekturen integrieren, ohne dass andere Aufhängungs-, Fahrwerks- oder Bremssysteme erforderlich sind. Dieser Ansatz soll eine wirtschaftliche und kostengünstige Lösung darstellen und dazu beitragen, neue elektrifizierte leichte Nutzfahrzeuge schneller auf den Markt zu bringen - bei gleichzeitig unveränderter Anhänge- und Nutzlast.



"Es ist ein mutiges Unterfangen, Pick-up-Trucks zu elektrifizieren, deren Besitzer die gewohnten Anhänge- und Nutzlasten dieser Fahrzeugklasse benötigen, und das haben wir mit unserer eBeam-Technologie geschafft", sagte Tom Rucker, Präsident von Magna Powertrain. "Achsen sind ein Kernelement der Stärke eines Nutzfahrzeuges, und wir sind stolz, dass wir die erste signifikante Verbesserung der Starrachse seit über 100 Jahren entwickelt haben."



Mit Leistungsbereichen zwischen 120 und 250 kW können Automobilhersteller aus drei Varianten innerhalb der eBeam-Familie von Magna wählen. Zur Unterstützung des elektrischen Allradantriebs bietet Magna auch mehrere komplette Antriebsstranglösungen an, die ein elektrisches Antriebssystem an der Vorderachse eines leichten Nutzfahrzeugs beinhalten und sich durch eine spezielle Software und Ansteuerung nahtlos integrieren lassen.