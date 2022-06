E-Taxi absolviert ersten Testflug

Die Urban Air Mobility-Pioniere von Volocopter haben es geschafft: VoloConnect, ein elektrisches Passagierflug-Taxi mit Flügeln, absolvierte jetzt erfolgreich seinen Erstflug. Damit ist Volocopter der weltweit einzige Entwickler elektrischer Senkrechtstarter (eVTOLs), der eine Flotte unterschiedlicher Fluggeräte-Konfigurationen in der Testflugphase hat.



Der viersitzige VoloConnect ist das dritte Fluggerät von Volocopter und vervollständigt mit einer Reichweite von mehr als 100 Kilometern und Fluggeschwindigkeiten von über 250 km/h die bisherige Fluggeräte-Familie. Seine größere Reichweite und höhere Nutzlast eröffnen laut Hersteller "das Marktsegment von der Stadt in die Vororte und darüber hinaus".



"Gemeinsam mit dem VoloCity, der für den innerstädtischen Raum entworfen ist, kann Volocopter ein breites Spektrum von Flugrouten bedienen", so die Entwickler. Die kommerzielle Markteinführung des VoloConnect sei für 2026 und des VoloCity für 2024 geplant.



"Eine ganze Familie elektrischer Fluggeräte in der Testflugphase zu haben, ist eine Pionierleistung", sagt Volocopter-CEO Florian Reuter. "Volocopter bringt diese innovativen Designs vom Boden in die Luft, und dann in Städte weltweit!"

