E-Scooter von Ford mit Dekra-Zertifikat

"Spin" heißt die junge E-Scooter-Marke des Ford-Konzerns. Nun zertifiziert Dekra Digital Spin als ersten E-Scooter-Anbieter weltweit gemäß dem eigens entwickelten "Micro Mobility Standard".



Dekra Digital bestätigt damit, dass die Maßnahmen und Vorkehrungen des Mobilitätsanbieters in 18 deutschen Städten, darunter Köln, Dortmund und Essen, den Anforderungen dieses Mikromobilitäts-Standards entsprechen. "In einem umfassenden Verfahren wurden über 120 Testpunkte aus acht Themenbereichen ganzheitlich geprüft", teilt die Dekra mit.



Neben technischem Design, Produktion und Auslieferung sowie Recycling der E-Scooter wurden unter anderem auch das Wartungsverfahren, die Nutzerfreundlichkeit, der Umgang mit Datenschutz und die Zusammenarbeit mit Städten untersucht. "Es freut uns, dass wir Spin als ersten E-Scooter-Anbieter weltweit zertifizieren können", sagt Dr. Kerim Galal, Geschäftsführer der Dekra Digital. Damit erfülle Spin die im "Micro Mobility Standard" definierten Ansprüche an Sicherheit und Nachhaltigkeit. Weitere Mobilitäts-Dienstleister würden derzeit ebenfalls den Zertifizierungsprozess durchlaufen, was zu mehr Sicherheit in der urbanen Mobilität beitragen soll.



Der Mikromobilitäts-Standard von Dekra Digital soll dazu beitragen, die Herausforderungen für E-Scooter im Straßenverkehr bestmöglich zu bewältigen, vor allem im Hinblick auf Sicherheit. Unabhängig zertifizierte Mikromobilität soll nicht nur den Dienstleistern helfen, ihr E-Scooter-Angebot nachhaltig und sicher zu gestalten, sondern auch anderen beteiligten Gruppen wie etwa Nutzern, Stadtverwaltungen, Fußgängerverbänden oder Datenschützern.

AdUnit urban-intext1