E-Scooter-Hersteller Egret neuer Lieferant für Audi

Das Hamburger Unternehmen Egret baut E-Scooter im Premiumsegment. Ab November 2022 bietet der Automobilhersteller Audi den electric kick scooter powered by Egret an.



"Wir sind stolz darauf, dass sich Audi für uns als Lieferant für die nächsten Jahre entschieden hat und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Das bestärkt uns in unserer Strategie, auf Premium-Qualität und -Service zu setzen," so Florian Walberg, CEO und Gründer von Egret.



Der Audi electric kick scooter powered by Egret ist ab November 2022 für 1.965 Euro UPE EU-weit über Audi Service Partner erhältlich. Die App "Egret - E-Scooter" für iOS- und Android-Geräte steht im App Store und im Google Play Store zum kostenlosen Download bereit.

