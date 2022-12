E-Marke Aehra enthüllt Innenraumkonzept ihres SUV

Aehra, die neue globale Premium-Elektroautomobilmarke aus Italien, veröffentlicht Bilder und Details des Innenraums ihres ersten Fahrzeugs. Mit einem Radstand von drei Metern bietet das SUV ein in seiner Klasse überdurchschnittliches

Platzangebot und soll neue Maßstäbe in Sachen Komfort, Technologie, Materialien

und Benutzerfreundlichkeit setzen.



Die Strategie von Aehra, das volle Potenzial der Elektrofahrzeug-Plattform

auszuschöpfen, hat zu einem neuartigen Innenraumkonzept geführt. Die kurzen

Überhänge des Fahrzeugs, der lange Radstand und der völlig flache Boden

ermöglichen es den Designern von Aehra, eine Lösung zu schaffen, die

das Innenraumumfeld für Fahrer und Passagiere gleichermaßen verändert.



Eines der innovativen Merkmale der Kabine dieses SUVs ist

der über die gesamte Breite des Armaturenbretts reichende HMI-

Bildschirm (Human-Machine Interface). Wenn das SUV im Fahrmodus ist, befindet sich der Bildschirm in einer niedrigeren Position, um alle Informationen anzuzeigen, die der Fahrer benötigt, wie zum Beispiel Geschwindigkeit, Reichweite, Heizungs- und Lüftungseinstellungen und Navigationsanweisungen.



Die beiden äußeren Bereiche des Bildschirms dienen als

virtuelle Außenspiegel, die hochauflösende Bilder von zwei vorderen Seitenkameras

übertragen. Wenn das Fahrzeug hingegen geparkt ist, können die Insassen den

großen Bildschirm nach oben ausfahren und so den Aehra in ein Heimkino oder eine

Büroumgebung verwandeln.



"Das Aehra SUV und die Limousine, die wir Anfang kommenden Jahres

vorstellen werden, wurden von Anfang an als Produkte des digitalen Zeitalters

konzipiert. Dies geschah insbesondere im Hinblick auf den modernen und

geschäftigen Lebensstil unserer Kunden und um diesem gerecht zu werden", erklärt

Aehra Chief Design Officer Filippo Perini.



"Bei voll ausgefahrenem Bildschirm können die Insassen entspannt einen Film genießen, während das Auto aufgeladen wird oder die Eltern darauf warten, ihr Kind von der Schule oder anderen Aktivitäten abzuholen. Und für diejenigen, die zu arbeiten haben, bieten der Bildschirm und der geräumige Innenraum die perfekte Lösung für Videokonferenzen. Anstatt auf Ihr Smartphone oder Ihren Laptop zu starren, können Sie sich zurücklehnen und nicht nur alle Gesprächsteilnehmer in perfekter High-Definition-Auflösung sehen, sondern sie auch mit kristallklarer, perfekter Audioqualität hören."



Ein zweiter, kleinerer und länglicher Touchscreen ist in der Mitte des handgenähten

Lederarmaturenbretts angebracht. Er befindet sich zwischen Fahrer und Beifahrer

und ermöglicht den beiden Insassen auf den Vordersitzen Steuerung

vieler Fahrzeugfunktionen wie Navigation, Heizung und Lüftung sowie Unterhaltung.



Die aus Aluminium, recyclebarem Carbonfaser-Verbundstoff und Leder gefertigten

Sitze bieten einen Komfort, der normalerweise nur Passagieren in der ersten Klasse

von Flugzeugen vorbehalten ist. Dies gilt umso mehr für die Sitze im hinteren Teil der

Kabine. Dort können die Passagiere dank der großzügigen

Beinfreiheit ihre Sitze zurück lehnen und dank des für E-Autos typischen entspannenden Fahrverhaltens bei niedrigen Geräuschpegels während der Fahrt nach Wunsch etwas Schlaf nachholen.



Aehra präsentierte im Oktober 2022 erstmals das SUV, im April 2023 wird die Limousine vorgestellt. Auslieferungen werden voraussichtlich im Jahr

2025 beginnen. Eine strategische Markteinführung der Modelle ist für

Schlüsselmärkte geplant, darunter Nordamerika, Europa, China und die Golfstaaten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1