"E-Fuels for Future": Aktion für klimaneutrale Kraftstoffe

Mit der Kampagne "E-Fuels for Future" will der UNITI e.V. bei Autofahrern das Interesse für klimaneutrale, synthetische Kraftstoffe wecken. Darüber hinaus werden auch Endverbraucher im Wärmemarkt angesprochen, denn über 100 Heizölhändler unterstützen die Kampagne ebenfalls und unterrichten ihre Millionen Kunden über synthetische Brennstoffe.



Der Slogan begegnet Autofahrern derzeit unter anderem an über 1.000 Tankstellen, an Tankwagen, in rund 2.000 Freien Werkstätten sowie an zahlreichen Lieferfahrzeugen des freien Kfz-Teilehandels. Unter http://www.e-fuels.de kann man sich zudem über den Einsatz von E-Fuels im Kraft- und im Brennstoffmarkt sowie im Schmierstoffbereich informieren.



Laut den Experten des UNITI e.V., die die Kampagne initiiert haben, sind E-Fuels unverzichtbar, wenn Deutschland das ambitionierte Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 erreichen will und dabei auch seinen Wohlstand behalten möchte. So lassen sich nur mit flüssigen E-Fuels Erneuerbare Energien wirtschaftlich und technisch sinnvoll aus wind- und sonnenreichen Regionen der Erde nach Deutschland importieren und damit eine drohende große Lücke bei der Deckung des Bedarfs an diesen Energien vermeiden.



Für die Autofahrer bieten E-Fuels laut den Initiatoren zahlreiche Vorteile: Sie können in beliebigen Anteilen Benzin und Diesel beigemischt werden oder diese sogar vollständig ersetzen. Technische Anpassungen am Auto sind dafür nicht erforderlich. E-Fuels würden wie gewohnt an der Zapfsäule getankt. Der gesamte Bestand von 58 Millionen Kraftfahrzeugen in Deutschland könnte damit klimaneutral gemacht werden - für Autofahrer teure Investitionen in neue Elektroautos oder für den Aufbau einer vom Steuerzahler mit vielen Milliarden Euro subventionieren Ladeinfrastruktur wären mit E-Fuels nicht erforderlich.



Mit synthetischen E-Fuels könnten darüber hinaus die vielen Millionen Ölheizungen in Deutschland klimaneutral betrieben werden, ohne dass große Investitionen in Gebäude notwendig wären oder die Heizungen umgestellt oder technisch angepasst werden müssten. Die Experten des UNITI e.V. fordern mehr Technologieoffenheit sowie Wettbewerb um die besten Lösungen. Alle Ansätze, die den Klimaschutz voranbringen und Vorteile für die Verbraucher haben, sollten berücksichtigt werden.

