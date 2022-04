e-Citan und EQT kommen

Waiblingen. Mercedes bringt auch seine Einstiegsmodelle an die Ladesäule. So rollen bald der Citan als Kastenwagen und Hochdachkombi sowie die komfortablere Van-Variante T-Klasse als E-Autos vor. Die voll elektrischen Kleintransporter sollen als e-Citan beziehungsweise EQT noch im zweiten Halbjahr in den Handel kommen und zu den billigsten Stromern der Schwaben werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das kündigte Projektleiter Dirk Hipp bei abschließenden Testfahrten an. Wie hoch der Preisaufschlag zum mindestens 26 500 Euro teuren Verbrenner-Citan ausfällt, sagte er noch nicht. Doch nachdem der EQA als bislang günstigster elektrischer Mercedes rund 47 000 Euro kostet, gibt es nach unten reichlich Luft.

Technisch basieren die Fahrzeuge auf dem Renault Kangoo. Auch der Elektroantrieb kommt von den Franzosen und bietet aktuell nur eine Konfiguration: Der Motor habe 90 kW/122 PS und die Batterie eine Kapazität von 45 kW/h. Das soll laut Hipp Geschwindigkeiten von 130 km/h und Reichweiten von 300 Kilometern ermöglichen. tmn

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2