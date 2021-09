E-Cannonball 2021: Opel schickt den Strom-Manta ins Rennen

Manta-Fans aufgepasst: Am 24. September 2021 treffen sich in Blankenfelde-Mahlow bei Berlin die Fans von zwei- und vierrädrigen Elektromobilen zum "4th Annual E-Cannonball 2021". Opel nimmt als erster Autohersteller offiziell an der Langstreckenfahrt für batterie-elektrische Stromer teil - und das nicht nur mit dem Opel Mokka-e, sondern auch mit dem aufsehenerregenden Opel Manta GSe ElektroMOD.



Damit ist ein absolutes Liebhaberstück beim E-Cannonball mit dabei. Eine Stilikone - und das in ganz neuem, innovativem Gewand! Der rein batterieelektrische Manta ist laut der Rüsselsheimer sportlich wie ein echter Opel GSe und trägt dabei stolz seine Ambitionen im Opel-eigenen Namen. MOD steht für Veränderung, für technische wie stilistische MODifikationen sowie einen MODernen nachhaltigen Lebensstil.



Am 24. September treffen sich die Teilnehmer in Blankenfelde-Mahlow zum gegenseitigen Austausch. Am Samstag, 25. September, ist dann frühes Aufstehen angesagt. Schon um 6:30 Uhr startet das erste Fahrzeug zur großen Tour in Richtung Süden. Nach Durchfahrtskontrollen unterwegs rollen die batterieelektrischen Motorräder und Autos am Abend am Zielort Unterschleißheim bei München ein.

