E-Biker benötigen Spezial-Helm

Mit E-Bikes geht es schneller voran als mit herkömmlichen Fahrrädern. Aufgrund der höheren Geschwindigkeit können Unfälle schwerer ausfallen. Experten empfehlen einen speziellen Kopfschutz. So rät die Aktion Das sichere Haus (DSH) Hamburg, E-Biker sollten einen Helm tragen, der die Norm NTA 8776 erfüllt und insbesondere die Schläfen und den Nacken stärker schützt als ein herkömmlicher Fahrradhelm.



Die Norm NTA 8776 gilt in Holland für motorunterstützte Fahrräder mit bis zu 45 km/h. Helme, die diese Norm erfüllen, werden aber auch in Deutschland angeboten. Die hiesige Norm für Fahrradhelme prüft nur eine Aufschlaggeschwindigkeit von 19,5 km/h.

