DTM Electric mit neuem Hightech-Partner

Motorsport ist Hightech. Das gilt auch für Meisterschaften mit Elektroautos. Nun wird der Technologiekonzern Mahle Partner der DTM Electric. Hierfür entwickelt und liefert Mahle die Thermomanagement-Komponenten für die Traktionsmotoren, die Getriebe sowie die Leistungselektronik.



Zudem könnte der Konzern seine neue Immersionskühlung für Batterien mit einbringen, mit der das Laden der Akkus in wenigen Minuten möglich wird. "Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit der DTM Electric. Die Rennserie DTM Electric soll künftig neben der traditionellen DTM als zusätzliche Serie für vollelektrische High-Performance-Rennwagen mit über 1000 PS grünen, innovativen und zugleich packenden Motorsport bieten.



Diese zukunftsweisende Rennserie passt ideal zur Strategie, mit Innovationskraft nachhaltige Technologien zu entwickeln und zu etablieren", sagt Michael Frick, Vorsitzender der Konzern-Geschäftsführung (ad interim) und CFO von Mahle. Hierzu ergänzt Fred Türk, Vice President Mahle Motorsport: "Für uns ist es wichtig, die DTM Electric von Beginn an zu begleiten - als Entwicklungspartner und als Lieferant." Mahle könne mit seiner Kompetenz helfen, die anspruchsvolle Fahrzeugtechnologie für diese Rennserie zu realisieren. Zugleich können wir aus dem harten Einsatzumfeld im Rennsport wichtige Rückschlüsse für Serienanwendungen ziehen und noch schneller zu neuen Lösungen für die Elektromobilität gelangen.



Zur Planung gehört, die Rennfahrzeuge der DTM Electric auch mit neuer Technologie für die Batteriekühlung auszurüsten. Mahle entwickelt derzeit eine neue Immersionskühlung, mit der die Batteriezellen hoch effizient und gleichmäßig gekühlt werden. Das ist eine Voraussetzung für die hohen Leistungsabrufe im Motorsport und ermöglicht es zudem, die Rennfahrzeuge innerhalb weniger Minuten wieder voll zu laden.



DTM-Chef Gerhard Berger zeigt sich erfreut über die Partnerschaft: "Es macht mich stolz, dass wir mit Mahle einen weiteren hochkarätigen Partner für die DTM Electric gewinnen konnten, der uns mit seinem Know-How weiterhelfen wird, diese faszinierende Rennserie an den Start zu bringen."

