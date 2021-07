DS9: Mehr Performance und Nachhaltigkeit

Die Premium-Limousine DS9 bekommt nicht nur Formel-E Knowhow, sondern auch eine neue leistungsstarke Hybrid-Motorisierung mit 265 kW/360 PS. Für die High-Performance Version DS9 E-Tense 4x4 360 gibt es zudem eine sportliche Lenkung, das Federungssystem DS Active Scan Suspension, 20-Zoll Leichtmetallfelgen mit Michelin Sport Bereifung, belüftete Bremsscheiben sowie ein modifiziertes Energie-Management-System. Die Preise für den DS9 E-Tense 4x4 360 starten bei 64.250 Euro für die Ausstattungsvariante Performance Line + und bei 67.000 Euro für die Rivoli + Version.



Als einziger französischer Antriebshersteller engagiert sich DS bereits seit 2015 in der Elektro-Rennserie Formel E, der Autobauer hat sich bereits vor einigen Monaten bis 2026 zur Serie bekannt. Von der Formel E profitiert bei DS auch die Straße.



Von den seit März dieses Jahres bestellbaren Versionen DS 9 E-Tense 225 und PureTech 225 hebt sich der DS9 E-Tense 4x4 360 in Sachen Performance ab. Ein Vierzylinder PureTech-Benzinmotor mit 147 kW/200 PS kombiniert seine Leistung mit zwei Elektroantrieben vorne (81 kW/110 PS) und hinten (83 kW/113 PS), die auch den Allradantrieb speisen. Die Systemleistung von 265 kW/360 PS ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 250 km/h und eine Beschleunigung von von 0 auf 100 km/h in 5,6 Sekunden dank eines Drehmoments von 520 Newtonmeter. Bei rein elektrischen Fahrten beispielsweise in Innenstädten sorgt der 11,9 kWh Lithium-Ionen-Akku für eine Reichweite von 40-45 km laut WLTP.



Anfang 2022 folgt dann die E-Tense Motorisierung mit 184 kW/250 PS. Highlight der Version ist die vergrößerte Batterie mit einer Kapazität von 15,6 kWh, die eine rein elektrische Reichweite von über 60 Kilometern erlauben wird.

