DS sieht sich bei Energiewende in Führung

Gute Stimmung bei DS Automobiles. Die französische Edelmarke ist seit 2020 die Multi-Energy-Marke (Marke mit unterschiedlichen Antriebsarten) mit den geringsten CO2-Emissionen pro Kilometer in Europa. "Auch die neusten Auswertungen zeigen dieses Bild: Mit 97,3 Gramm CO2 je Kilometer führt DS Automobiles die Statistiken weiter an", teilt das Unternehmen mit.



"Moderne Anwendungen unterstützen die DS-Fahrer dabei, die Effizienz der eigenen Fahrweise noch weiter zu maximieren." In Deutschland werde bereits jedes zweite Fahrzeug mit elektrifiziertem Antrieb zugelassen. Ab 2025 verkaufe DS nur noch elektrifizierte Modelle. Unter den dreißig meistverkauften Automarken in Europa nehme DS bei den durchschnittlichen CO2-Emissionen den ersten Platz unter den Multi-Energy-Marken ein (Marken mit unterschiedlichen Antriebsarten). Mit einem Ausstoß von 97,3 g/km nach dem WLTP-Zyklus sei DS Automobiles ein Vorreiter der Energiewende.

