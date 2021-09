DS jüngster Spross – DS 4

Der noch relativ junge französische Autohersteller DS Automobiles, der als Premium-Submarke des Herstellers Citroen hervorging, um nun eigenständig das Premiumsegment zu bedienen, ist Teil des Stellantis Konzerns und bringt nun das vierte Modell auf den Markt, den DS 4. Der Motor-Informations-Dienst (mid) nutzte die Gelegenheit, den jüngsten Spross in der schönen ländlichen Gegend rund um Chantilly im Norden von Paris zu einer ersten Testfahrt auszuführen.



Angesiedelt im Premium-Kompakt C-Segment startet der DS 4 mit drei Antriebsvarianten. Zur Auswahl stehen Benziner (130 PS, 180 PS, 225 PS), Diesel (130 PS) und Plug-in-Hybrid (225 PS). Alle Modelle verfügen über eine 8-Gang Automatik-Schaltung. Wer lieber eine vollelektrische Variante bevorzugt, wird auch bedient, darf sich aber noch bis 2024 gedulden, denn diese Motorisierung kommt etwas später auf den Markt. Gebaut wird der DS 4 übrigens im Opel Werk in Rüsselsheim, "Designed in Paris, Made in Germany".



Wir absolvieren unsere Testfahrt in der Plug-in-Hybrid Version DS 4 E-Tense 225. Angetrieben von einem 1,6 Liter Vierzylinder PureTech-Benzinmotor mit 133 kW/180 PS, kombiniert mit einem Elektromotor an der Vorderachse mit 81 kW/110 PS ergibt sich eine Systemleistung von 165 kW/225 PS. Das Drehmoment dieser Kombination liefert maximal 360 Nm an die Vorderachse, für die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h benötigt man 7,7 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit beträgt 233 km/h.



Man kann den DS 4 E-Tense auch rein elektrisch bewegen, die Reichweite beträgt dann mit der eingebauten 12,4 kWh fassenden Batterie laut WLTP Messung 55 Kilometer und die Höchstgeschwindigkeit wird auf 135 km/h begrenzt. Durch den geringen CO2 Ausstoß vom 34 g/km ist der DS 4 Hybrid zudem voll BAFA-Förderfähig, das gilt auch für die neuen Regelungen ab 2022. Hier heißt es, dass das Fahrzeug eine elektrische Reichweite von mindestens 60 Kilometern zurücklegen muss, oder aber dass der CO2 Ausstoß unter 50 g/km liegt - es lassen sich also noch ein paar Euro vom Fahrzeugpreis wieder gutschreiben.



Geladen werden kann der Franzose mit bis zu 7,4 kW an der Wallbox, es dauert rund zwei Stunden um die Batterie wieder zu füllen. Alternativ wird durch Rekuperation die Batterie während der Fahrt wieder ein Stück weit aufgeladen, hier gibt es einen speziellen "B" (Break) Modus, welcher beim Fuß vom Gaspedal nehmen das Fahrzeug entsprechend verzögert und auch im Innenstadtverkehr einen ein-Pedal Betrieb ermöglicht.



Auf schicken 20-Zöllern (Bereifung 245/40/R20) macht der DS 4 eine gute Figur, die Türgriffe sind versteckt und klappen sich beim Aufschließen entsprechend aus. Fahrdynamisch präsentiert sich der DS 4 nicht als hartgefederter, sportlicher Kurvenräuber, der Fokus liegt eher auf dem Fahrkomfort. Dazu scannt zum Beispiel eine Kamera permanent die Straße und stellt die Federung entsprechend der Beschaffenheit des Belages passend ein. Das Fahrgefühl ist eher in der ruhigeren Region anzusiedeln, man kommt entspannt von A nach B. Wenn dann doch mal ein Überholvorgang gestartet wird, macht sich der Benzinmotor beim stärkeren Beschleunigen kurz lauter bemerkbar, um danach wieder sanft abzuklingen.



Ansonsten sind es die großen Kleinigkeiten, die den DS 4 so besonders machen. Das eingeblendete Headup-Display auf der Fahrerseite zeigt die relevanten Informationen wie Navigation oder Verkehrszeichen auf umgerechnet 21 Zoll gut lesbar an, das Navigationssystem von TomTom ist recht einfach gehalten, in seiner Funktion aber klasse und sagt rechtzeitig die Strecke präzise an - mehr braucht man eigentlich nicht zum Navigieren. Die Bildschirme im Innenraum messen sieben Zoll beim Fahrerdisplay, das Infotainment-System misst zehn Zoll, durch ein weiteres fünf Zoll großes Touch-Display in der Mittelkonsole lässt es sich komfortabel durch die Apps navigieren. Die Rückfahrkamera liefert ein schönes, hochaufgelöstes Bild, die Parksensoren zeigen zudem eine Rundumsicht an, der Stand der Technik gefällt.



Das eigentliche Highlight des "DS Iris" genannten Infotainmentsystems ist wahrlich die mit der französischen High-End HiFi-Schmiede Focal entwickelte Soundanlage, die durch Akustikverglasung und Dämmung im Innenraum unterstützt wird. Sie spielt auch nativ verlustfreie Musikdateien (FLAC Format) ab. Der Sound, der einem hier egal in welcher Lautstärke um die Ohren geschmeichelt wird, sucht seinesgleichen. Chapeau!

Wer also beim Autofahren eher der Musik lauschen möchte anstatt permanent von Motorgeräuschen bedrängt zu werden, sollte sich den DS 4 wirklich einmal genauer anhören. Für ausreichend Konnektivität sorgen moderne USB-C Anschlüsse (auch zwei im Fond), das Mobiltelefon kann kabellos geladen werden und die Ladeschale nimmt auch die aktuell größten Geräte (6,8 Zoll) ohne Probleme auf. Einen klassischen Schaltknauf gibt es nicht mehr, stattdessen bedient man sich eines Schalters.



Geschmeichelt wird dem Piloten auch im Innenraum. Zwischen Zierleisten aus Eschenholz, ein wenig Carbon Applikation im Lenkrad oder dem Einsatz von Nappaleder mit Ziernähten fühlt man sich luxuriös untergebracht. Diese werden zum Teil noch in Handarbeit durch einen Sattler Endverarbeitet, das gilt übrigens auch für den Fond-Bereich und die Türverkleidungen, in dieser Preisklasse erwartet einen bei den Mitbewerbern dort eher Hartplastik statt Leder. Drei Isofix-Befestigungen für Kindersitze sind aufgeteilt auf einmal Beifahrerseite und zweimal Fond. Der Kofferraum beim Hybrid-Modell fasst durch die Batterieunterbringung 390 Liter - 40 Liter weniger als beim Verbrennermodell - und öffnet sich elektrisch. Einzig die Innenabdeckung des Schiebedaches muss man noch manuell verstellen.



Preislich startet der DS 4 in der kleinsten Version bei 28.900 Euro, wer sich für den größten Motor und "volle Hütte" in der La Premiere Version entscheidet kann mit 52.500 Euro rechnen, die Auslieferungen beginnen gegen Ende November 2021.



Mike Neumann / mid

