DS E-Tense in 2 Sekunden von 0 auf 100

600 kW/815 PS leistet der DS E-Tense Performance. Der Prototyp des französischen Supersportwagens mit einem Drehmoment von 8.000 Nm soll die Dynamik-Potentiale der Elektromobilität ausreizen. Vor allem dient der E-Bolide der Entwicklung zukünftiger elektrischer Modelle der Marke DS Automobiles. Die Rennsportabteilung "DS Performance" entwickelte und baute das Unikat, nachdem die E-Tense-Technologie in der Formel E mehrfach Titel holte. Der neue Prototyp basiert auf einer Karbonhülle, besitzt zwei Elektromotoren und Allradantrieb.



Die beiden Motoren, die direkt aus den Entwicklungen von DS Performance für die Formel E stammen, zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit aus und beschleunigen den Wagen von 0 auf 100 km/h in gerade einmal 2,0 Sekunden. Mit einer noch nie dagewesenen Rekuperationsleistung von 600 kW legt der Antriebsstrang des DS E-Tense Performance den Schwerpunkt auf die bestmögliche Energienutzung. Der Prototyp verfügt zwar über ein Bremssystem mit Scheiben und Bremsbelägen, dieses dient jedoch lediglich der Sicherheit. Zum Bremsen wird nur das Regenerationssystem verwendet.



Die Batterie ist kompakt in einer von DS Performance entworfenen Hülle aus Kohlefaser-Aluminium-Verbundwerkstoff untergebracht und befindet sich mittig im Heck. Sie wurde in Zusammenarbeit mit TotalEnergies und deren Tochtergesellschaft Saft entwickelt und ist vom E-Rennsport inspiriert. Die Batterie verfügt über eine neuartige chemische Zusammensetzung und ein immersives Kühlsystem für die Zellen, das sich von der derzeitigen Technologie abhebt - dank eines maßgeschneiderten Designs und der Lösung Quartz EV Fluid. Diese Batterie erlaubt Beschleunigungs- und Regenerationsphasen von bis zu 600 kW und soll neue Wege für zukünftige Generationen von DS-Serienfahrzeugen frei machen.



Die Front zeigt eine neue Ausdrucksfläche anstelle des Kühlergrills. Diese Verarbeitungsweise wurde bereits im Konzeptfahrzeug DS Aero Sport Lounge von 2020 vorgestellt und verbindet das Logo von DS Automobiles mit einem dreidimensionalen Effekt - eine Art Schaufenster mit spezieller Begrüßungssequenz. Schlank wie nie, vereinen die neuen Tagfahrleuchten Technologie und Design und bieten dabei ein besonders breites Lichtspektrum. Insgesamt bestehen die Leuchten aus 800 LEDs.



Passend zur aerodynamischen Linie weist die Karosserie eine Interferenzfarbe mit Farbwechsel auf. Je nach äußeren Bedingungen und Blickwinkel ändert sich die Wahrnehmung der Farbe und bildet einen auffälligen Kontrast zu den glänzenden schwarzen Flächen, die sich bis zur Motorhaube erstrecken.

