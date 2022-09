DS Automobiles Werksführung in Rüsselsheim

Stellantis beschäftigt rund 9.800 Menschen in Rüsselsheim, davon etwa 2.000 in den Produktionsbereichen. Im Werk in Rüsselsheim wird aktuell der Opel Insignia produziert, das Flaggschiff der deutschen Traditionsmarke, sowie der DS 4 und auch der neue Opel Astra. Die Nobelmarke DS hat jetzt zu einer Werksführung geladen. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat sich in den Produktionshallen umgesehen.



Nach einem Welcome startete DS mit einer kleinen Präsentation zum DS 4 und dem Werk. Im Anschluss ging es mit mehreren DS 4 Fahrzeugen zum Werkseingang Tor 60. Bevor mehrere Bereiche im Werk besichtigt werden konnten, musste für die Sicherheit der Besucher gesorgt werden. Also Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen angezogen und los ging es. Vom K65 (Zusammenbau DS Smart Touch) zum Rohbau (versenkbare Türgriffe & Roboter Seitenteile Klebepunkte) und im Anschluss zur Fertigendmontage (Cockpit Modul, Frontscheibeneinbau, neue Linie).



Die Umbaumaßnahmen starteten in der Sommerpause 2020 und wurden im vergangenen Frühjahr/Sommer beendet. Beteiligt waren am Umbau rund 1.100 Menschen. Dieser großangelegte Umbau ermöglicht, dass in der Heimat der Marke Opel und sogar in ganz Hessen erstmals E-Autos in Großserie produziert werden. Durch den Umbau und die neue Plattform gibt es Effizienz-Verbesserungen in allen Fertigungsbereichen.



Die Produktionskosten können aufgrund neuer Prozesse reduziert werden. Gründe dafür sind beispielsweise Automatisierungen, bessere Auslastung und Nutzung von Kapazitäten und Ressourcen, Erhöhung der Effizienz (z..B. Fläche), höhere Produktionstiefe und "smarte" Lösungen.



Im Karosseriebau wurden zur Vorbereitung auf die neuen Modelle 400 zusätzliche Roboter installiert. Insgesamt sind damit 1.178 Roboter im Karosseriewerk im Einsatz. Der Bereich "Hochzeit" in der Fertig- und Endmontage wurde beim Umbau komplett neu installiert.



Ganz aktuell sind 213 fahrerlose Transportfahrzeuge unterwegs, davon 202 AGS (Automated Guided Carrier = Automatisch geführtes Transportfahrzeug), vier AFT (Automated Forklift Truck = Automatischer Hubwagen oder Stapler) und sieben AGT (Automated Guided Tugger = Automatisch geführte Schlepper), die bis zu 25 Tonnen komplett automatisiert transportieren können.



Die längste AGC-Strecke beträgt aktuell etwa 1.060 Meter. Alleine die 20 AGCs

im Bereich Cockpiteinbau legen pro Schicht zusammen mehr als 74 Kilometer

zurück. Das ist schon beeindruckend.



In Rüsselsheim wird mit dem DS 4 ein Fahrzeug produziert, das ein elegantes Design, das Know-how in der Materialverarbeitung und einen besonderen Pariser Chic vereint. Zielgruppe sind all diejenigen, die auf der Suche nach Individualität und Premium sind.



Jutta Bernhard / mid

